Foto: CZFB

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), destacat motor de desenvolupament de la Mediterrània , ha participat a la Cimera de Cooperació Àfrica-Espanya , organitzada per One Africa Forums , per contribuir a l' impuls del continent africà , clau per als interessos econòmics i estratègics d'Espanya i Europa.

Més de 400 líders de més de 30 països africans han viatjat a Madrid per participar, entre els dies 6 i 8 de juliol, a diversos debats centrats en la inversió, finançament de projectes, necessitat de modernització d'infraestructures, importància de la cooperació, i possibilitats de desenvolupament al terreny de l'energia i medi ambient.

Cal destacar que actualment, a l'Àfrica hi ha 237 zones econòmiques especials a 38 dels 54 països del continent i la previsió és que proliferin cada vegada més per afavorir el creixement econòmic i el desenvolupament local. Les Zones Franques intervenen per afavorir la recuperació i el desenvolupament de territoris que pateixen de condicions econòmiques particulars i que requereixen beneficis fiscals i burocràtics per al creixement econòmic territorial. Per això, l'interès per les zones franques està augmentant contínuament, malgrat el ràpid avenç dels processos d'homogeneïtzació fiscal i duanera.

Pere Navarro , delegat Especial de l'Estat del CZFB, ha participat aquest matí en aquesta cimera de cooperació per estrènyer llaços empresarials amb el continent africà i ha destacat que les Zones Franques són el catalitzador d'inversió més important utilitzat com a motor d'atracció d'inversions estrangeres a l'estratègia de rellançament d'un país o una regió. Exerceixen un paper important en l'estimulació del creixement econòmic a moltes regions i són fonamentals per a una economia regional i global integrada. Les zones econòmiques especials tenen una gran rellevància per accelerar el desenvolupament i la industrialització d'Àfrica”.



En aquest sentit, l' Acord de l'Àrea Continental Africana de Lliure Comerç (AFCFTA) dóna suport a l'establiment i l'operació de zones econòmiques especials per tal d'estimular-ne el desenvolupament. Les zones econòmiques especials constitueixen un dels principals dispositius per impulsar el creixement econòmic sostenible , millorar la integració comercial, millorar la competitivitat i promoure la inversió industrial, així com la creació de llocs de treball.

La segona jornada de la Cimera de Cooperació Àfrica-Espanya també ha contacte amb la participació de Stefano Sannino , secretari general del Servei Europeu d'Acció Exterior de la UE , que ha detallat els objectius del Programa Global Gateway de la Unió Europea -que fomenta infraestructures sostenibles- i quines oportunitats hi ha per contribuir al desenvolupament d'Àfrica.