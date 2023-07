El president d'ATA, Lorenzo Amor / @EP

Andalusia i Catalunya , amb un 17,1% i un 16,8% del total, són les regions d'Espanya que tenen un nombre més gran d' autònoms . Destaquen també Madrid (12,5% del total) i el País Valencià (11%).



Per províncies, les pujades més importants s'han donat a Màlaga, amb 2.932 autònoms més, Santa Cruz de Tenerife (+1.899), València (+1.277) i Las Palmas (+1.015).



Pel costat contrari, destaquen els descensos de Biscaia (-1.700), la Corunya (-797), Càceres (-711), Lleó (-703), Saragossa (-632) i Valladolid (-622).



TAN NOMÉS SIS COMUNITATS SUMEN AUTÒNOMS EL 2022

Només sis comunitats autònomes d'Espanya han sumat autònoms l'últim any dins del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) , malgrat que aquest va tancar el juny perdent 99 treballadors per compte propi en comparació al mateix període de l'any anterior, fins a un total de 3.338 .296 autònoms, segons dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions recollits per LLIGA.



En valors relatius, Balears ha liderat el creixement d'autònoms el darrer any, amb un avanç del 2,2%, seguida de les Canàries (+2,1%), el País Valencià (+0,9%), Andalusia (+0 ,5%), Comunitat de Madrid (+0,5%) i Catalunya (+0,1%).



Tot i això, en termes absoluts, la Comunitat Valenciana ha estat la regió que més autònoms ha guanyat en l'últim any, després de sumar 3.366 afiliats. El segueixen les Canàries (+2.914), Andalusia (+2.895), les Balears (+2.170), la Comunitat de Madrid (+1.920) i Catalunya (+420).



Així, entre el 30 de juny del 2022 i el 30 de juny d'aquest any, les caigudes més grans en valors relatius es van produir a la ciutat autònoma de Ceuta (-4,5%), La Rioja (-2%) i Astúries ( -1,8%).



El president d'ATA, Lorenzo Amor, ha subratllat que "les dades desmunten la falsedat que quan creix l'ocupació assalariada, baixen els autònoms", ja que a les sis comunitats autònomes on creixen els autònoms és on també "més creix l'ocupació assalariada" ".



"Altres diuen que els autònoms cauen per la regularització de falsos autònoms, però també es llueixen amb aquesta afirmació, ja que es veu que aquesta regularització no ha existit a les sis comunitats on els autònoms creixen amb força", ha afegit.

MAJOR RITME DE CREIXEMENT A LES DONES



D'altra banda, des d'ATA han destacat un augment del ritme de creixement de les dones autònomes, amb un avanç del 0,6% en taxa interanual, davant de la caiguda del 0,4% dels autònoms homes.



En termes absoluts, l'afiliació masculina al RETA va caure en 7.689 cotitzants el juny del 2023 en comparació del juny del 2022, mentre que la femenina va pujar en 7.590 autònomes.

SECTOR COMERÇ, ON MÉS CAU



Pel que fa als sectors d'activitat, el sector comerç presenta la caiguda més gran en taxa interanual, amb 19.426 autònoms menys, fet que suposa un descens del 2,5%.



També s'han registrat baixades d'autònoms a la indústria, amb 3.243 menys, fet que implica un descens de l'1,5%; l'agricultura, amb una caiguda de 2.733 persones, un 1% menys i l'hostaleria, amb 2.421 menys (-0,7%).