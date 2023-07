El FC Barcelona busca així enfortir la seva presència a l'àmbit digital i assegurar el seu futur financer enmig de la pandèmia. EP

L'Executiva del FC Barcelona ha donat llum verda perquè Orpheus Media, la societat del magnat audiovisual Jaume Roures, i Socios.com puguin ajornar els pagaments corresponents a la seva participació a la productora del negoci digital de Barça Media. Aquestes accions formen part de les negociacions en curs per a l'entrada d'un nou inversor a la marca.

L'operació contempla fusionar Barça Media amb una Spac nord-americana, cosa que permetria cotitzar a Wall Street durant el transcurs del 2023. Aquesta estratègia segueix una línia similar a la utilitzada en el passat per finançar l'operació del fons Sixth Street al FC Barcelona i obtenir recursos per al nou Camp Nou.

Joan Laporta, president del FC Barcelona, busca fer servir la fórmula anglosaxona de les Spac per impulsar el creixement de Barça Media. Actualment estan en converses amb Mountain Partners, una gestora d'inversions suïssa especialitzada en l'àmbit audiovisual. Abans de fer el salt al Nasdaq, es durà a terme una minuciosa anàlisi de due diligence per part de Mountain Partners per assegurar les condicions desitjades per Laporta.

Com a part de l?operació, el club català planeja vendre un 20% de les accions de Barça Media per 200 milions d?euros, cosa que incrementaria el seu valor actual de 400 milions a 1.000 milions. Fonts properes a les negociacions destaquen la rellevància de Jaume Roures com a soci audiovisual de Barça Studios en tot el procés.

En cas de concretar-se l'operació, el FC Barcelona rebria una injecció de 200 milions d'euros, cosa que li permetria recomprar accions a Roures i Socios.com i mantenir el control majoritari de l'empresa un cop es cotitzi al Nasdaq. No obstant això, hi ha dubtes sobre la viabilitat de l'operació en els termes plantejats a causa de la situació actual de les Spac al mercat financer.

Tot i les incerteses financeres, la marca Barça continua sent atractiva per a potencials inversors. La participació del FC Barcelona a la propera Copa d'Europa, que s'espera que sigui ratificada properament per la UEFA, és considerada un factor clau per al futur del club, malgrat les investigacions en curs sobre els pagaments a l'exvicepresident dels àrbitres espanyols, José María Enríquez Negreira.

A mesura que continuen les converses i les negociacions, Joan Laporta treballa per trobar la millor estratègia que impulsi el creixement de Barça Media i garanteixi l'estabilitat financera del FC Barcelona en el futur. El resultat d'aquestes decisions, així com l'exercici de l'equip a la propera Copa d'Europa, seran determinants per al club els propers mesos. Tot i els desafiaments financers i les incerteses, la marca Barça continua sent atractiva i l'interès en el seu èxit i desenvolupament es manté sòlid.