Francisco Reynés, president executiu de Naturgy / Arxiu

Aquest dilluns, CriteriaCaixa , l'entitat que engloba les inversions industrials de la Fundació "la Caixa" i posseeix el 26,7% de les accions de Naturgy , ha expressat el seu suport al president actual de l'empresa, Francisco Reynés . Aquesta mostra de suport arriba després d?una setmana en què s?ha qüestionat la gestió corporativa de l?empresa cotitzada i després de la sol·licitud dels fons d?inversió que tenen accions de la companyia de nomenar un CEO per distribuir el control de l?empresa.

Just 24 hores abans d'una reunió ordinària del consell d'administració de la companyia energètica, en què s'aprovaran els resultats semestrals i es discutirà el nomenament d'un conseller delegat nou, Isidre Fainé, president de CriteriaCaixa, ha expressat el seu suport. Segons els informes filtrats, s'ha indicat que Francisco Reynés, a sol·licitud dels fons que tenen el 54% del total d'accions (CVC Capital Partners, Global Infrastructure Management (GIP) i IFM Global Infrastructure Fund), proposarà el nomenament d' Ignacio Gutiérrez -Orrantia , directiu de Citi, segons Cinco Días.

No obstant això, el punt crucial se centra en la proposta relacionada amb la distribució del poder . Els fons desitgen que tot el maneig executiu recaigui al nou conseller delegat, argumentant l'aplicació de criteris de governança internacionals exigits a multinacionals de la mida de Naturgy. Aquests criteris estableixen una separació clara entre la tasca institucional del president i la gestió del CEO. Tot i això, altres sectors prefereixen que Reynés continuï tenint influència en les decisions de la companyia, tal com ha estat fins ara.

Enmig d'aquesta situació, CriteriaCaixa ha intervingut en el debat emetent un comunicat públic en què mostra un suport absolut a Reynés i recorda que ells són els principals accionistes de la companyia. "Criteria, primer accionista de Naturgy, ratifica la seva confiança en l'equip gestor de la companyia encapçalat pel seu president Francisco Reynés i recolzarà les seves propostes adreçades a poder afrontar els reptes importants de la companyia en els propers anys".

Aquest breu comunicat ha estat interpretat al mercat com un clar suport a Reynés davant de les pressions dels fons d'inversió, a més de ser percebut com un suport a les decisions que prengui en relació al repartiment de poder que proposarà a la reunió del consell d'administració d'aquest dimarts Fins i tot n'hi ha que creuen que aquest suport per part de CriteriaCaixa, i el seu president Isidre Fainé, pot ser un impuls perquè Reynés intenti obtenir més competències que s'estenguin més enllà d'un paper estrictament representatiu i no executiu. Tot es resoldrà en poc més de 24 hores.

En qualsevol cas, el concís comunicat de CriteriaCaixa deixa clar el seu suport continu a Reynés. Tot i les pressions exercides pels fons, CriteriaCaixa no té dubtes sobre la capacitat de gestió de Reynés i està convençut que seguirà liderant la companyia, encara que en funcions de caràcter menys executiu que podrien ser traspassades a Ignacio Gutiérrez-Orrantia.

NOMENAMENT D'UN CEO

Des d'una perspectiva estatutària, no hi hauria cap impediment per incloure un nou conseller executiu si finalment es decideix nomenar un CEO, ja que el consell de Naturgy està compost actualment per dotze membres, i el nombre màxim establert és de 15. És important destacar que actualment Reynés és l'únic conseller executiu, mentre que els altres membres són dominicals (8) i independents (3). Pel que fa als dominicals, CriteriaCaixa compta amb 3, CVC amb 2, GIP amb 2 i IFM amb un.

Així doncs, juntament amb l'anàlisi dels resultats obtinguts per Naturgy el primer semestre, els quals s'espera que la companyia presenti el proper 21 de juliol, el màxim òrgan de govern de l'empresa també considerarà la sol·licitud del nucli estable d'accionistes de anomenar un possible CEO. S'examinarà quines responsabilitats correspondrien a aquest càrrec i com es distribuirien els poders amb l'actual president executiu, Francisco Reynés. L'objectiu és avançar cap al compliment dels millors estàndards de govern corporatiu.

El principal accionista de Naturgy és la Fundació La Caixa a través de CriteriaCaixa, que té el 26,7% del capital. El segueixen els fons CVC Capital Partners, amb el 20,41%; Global Infrastructure Management (GIP), amb el 20%; IFM Global Infrastructure Fund, amb el 14%; ia una distància considerable, l'empresa algeriana Sonatrach, amb el 3,85%.