El president d'ATA i vicepresident de CEOE, Lorenzo Amor / @EP

El 16% dels autònoms que tenen empleats a càrrec seu afirma que haurà de disminuir la plantilla en els propers mesos del 2023 de seguir les coses com estan, mentre que només un 13,5% assegura haver-la disminuït l'últim any i el 70 ,3% l'ha mantingut, segons dades del XVIII Baròmetre d'ATA.

Dels autònoms enquestats per ATA, més de la meitat dels treballadors per compte propi (53,2%) declara no tenir treballadors a càrrec seu, principalment perquè no es poden permetre contractar (57,2%), encara que de cara als propers mesos de l'any, un 6,1% dels autònoms creu que contractarà nous treballadors i augmentarà la seva plantilla.

Pel que fa a les despeses, gairebé la totalitat dels autònoms, el 82,7%, afirma que les despeses han augmentat des del 2022, el 12,1% afirma que les seves despeses han estat similars des del 2022 i el 4,1% diu haver-hi experimentat una reducció de les seves despeses aquest any.

Tot i això, el 31,8% dels autònoms reconeix que la seva facturació ha augmentat respecte al 2022, sent únicament el 4,4% el percentatge d'autònoms que afirma que el creixement del seu negoci ha superat el 20%.

El 26,5% dels autònoms respon que la seva facturació s'ha mantingut similar a la del mateix període del 2022 i un de cada cinc autònoms (38,9%) considera que, amb relació al 2022, el 2023 ha caigut.

Per tant, segons ATA, la disminució de la facturació per a molts autònoms i l'augment de les despeses ha fet que les despeses creixin per sobre dels ingressos i que cada dia obrin el seu negoci sent conscients que els costarà diners.

DOS DE CADA TRES AUTÒNOMS HA PUJAT ELS PREUS

El 67% dels treballadors per compte propi reconeixen haver hagut de pujar els preus per la situació i el 29,1% afirma haver assumit la pujada de les despeses i ha mantingut els preus.

Pel que fa al que pensa fer de cara als propers mesos, novament dos de cada tres autònoms (60,4%) assegura que si tot segueix com fins ara, es veuran obligats a apujar els preus i el 21,9% espera no haver de fer-ho, mentre que el 17,8% es mostra dubtós.

INFLACIÓ, COTITZACIONS I IMPOSTOS, ELS PRINCIPALS PROBLEMES

La inflació juntament amb les cotitzacions i els impostos han estat les principals lloses que han posat seriosament en risc la continuïtat de molts negocis, segons l'ATA.

Així mateix, la morositat, tant pública com privada, ha estat i continua sent un dels principals problemes del col·lectiu i continua afectant un de cada tres autònoms, ja que, el darrer any, el 33,5% dels treballadors per compte pròpia ha patit morositat.

D'aquests, el 3,7% d'ells l'ha patit només entitats públiques, el 10,2% tant públiques com privades i el 10,4% per part d'altres empreses privades, tot i que un 64% assegura no veure's en aquest moment afectat per la morositat.

D'altra banda, sis de cada deu treballadors per compte propi no han acudit a una entitat bancària a sol·licitar finançament perquè ja no es pot endeutar més (30,4%) o perquè bé no ho ha necessitat (30,4%).

NOMÉS EL 15% HA CANVIAT A LA COTITZACIÓ PER INGRESSOS

Únicament el 15% dels autònoms enquestats assenyala haver comunicat la seva previsió d'ingressos per als propers mesos i així adequar la seva quota d'autònoms als seus ingressos reals i, el 38,7% assegura que la seva quota a pagar ha disminuït davant un de cada tres autònoms, el 25,9%, que afirma que l?import a pagar ha augmentat.

El 54,1% dels autònoms diu que no ha comunicat la seva previsió d'ingressos i un de cada cinc autònoms, el 31%, encara està molt desconcertat amb la nova cotització i afirma no saber si ha fet aquesta comunicació o no.