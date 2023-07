Foto: Wikipedia

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts 11 de juliol la major oferta ordinària d'ocupació pública (OEP) de la història, composta per 39.574 places, un 15,8% més respecte a les 34.151 del 2022, de les quals 27.246 corresponen al torn lliure.

"La xifra rècord s'estableix per la necessitat objectiva d'enfortir unes plantilles que es van afeblir per anys de retallades i per taxes de reposició zero", ha apuntat la ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Cal recordar que l'any passat es van aprovar un total de 44.787 places, de les quals 34.151 places corresponien a l'oferta ordinària i 10.636 més a l'oferta d'estabilització de personal interí.

Amb l'objectiu d'agilitzar els terminis, l'Executiu ha inclòs a la normativa l'obligatorietat que les convocatòries estiguin publicades abans del 31 de desembre de 2023. “En aquests mesos que queden tots i cadascun dels òrgans directius han de tenir convocades les seves ofertes de feina", ha assegurat la ministra, després d'assenyalar que els processos han d'estar culminats abans que transcorrin dos anys.

Del total de places del 2023, unes 29.818 places corresponen a l'Administració General de l'Estat i n'hi ha 19.900 de nou ingrés. Per a l'Administració de Justícia es destinaran 1.907 places, 1.215 de les quals nou ingrés.

Per al Cos Nacional de Policia s'obren 2.833 places, de les quals 2.600 són de nou ingrés, mentre que per a la Guàrdia Civil s'habiliten 2.875 places, 2.520 de nou ingrés.

També s'hi inclouen 1.025 places que corresponen a la Seguretat Social per gestionar l'ingrés mínim vital, 500 places a l'escala de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional que fonamentalment desenvolupen el seu treball a l'administració local, i 2.500 places més per a entitats gestores de la Seguretat Social que facilitin l'atenció presencial i assistencial a la ciutadania