Peces de pernil serrà / Mercadona

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, inclou en la baixada de preus que està fent la peça de pernil serrà reserva de 12 mesos de curació, que baixa 9 euros fins als 49 euros. Aquest producte l’elabora el proveïdor Incarlopsa als seus assecadors de la localitat de Tarancón, a la província de Conca.

La baixada de preu, que està degudament identificada a la botiga, se suma a les aplicades a nombrosos aliments de consum diari disponibles en diferents seccions i negocis, com és el cas de la tonyina i altres productes en conserva, lactis com alguns formatges i iogurts, fruita seca, olis, productes de neteja i manteniment de la llar, alimentació per a animals de companyia, brioixeria, celler i perfumeria, entre altres. Així mateix, en el cas dels productes frescos, Mercadona està aprofitant les oportunitats de mercat per abaixar el preu. Els clients podran consultar totes aquestes baixades de preu tant a les botigues físiques com a la pàgina web de compra online de la companyia.

Mercadona està duent a terme la baixada de preus sense tocar la qualitat dels productes i garantint la sostenibilitat de tota la cadena alimentària (proveïdors, sector productiu, de l'empresa i dels treballadors). Per als “Caps” (com internament s’anomenen els clients), suposarà un estalvi de 200 milions d'euros fins a final d'any, i tindrà un impacte en el marge de la companyia de -0,6 punts, que se sumen a la reducció de -1,1 punts realitzada per l'empresa des de l’any 2020 per minimitzar l'important increment dels preus de cost en origen i en la indústria.