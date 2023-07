@EP

CaixaBank ha tancat la sisena emissió pública de bons del 2023, la tercera en format Senior No Preferent i la primera en la seva història en què ha col·locat un doble tram en format Senior: un bo de 1.000 milions a sis anys i un bo de 500 milions a onze anys, tots dos trams amb opció d'amortització anticipada el darrer any per part de l'emissor.

En un comunicat aquest dimarts, l'entitat ha explicat que el preu del primer tram de 1.000 milions s'ha fixat en 165 punts bàsics (pbs) sobre midswap, 25 punts per sota dels 190 pbs oferts a l'anunci, i el cupó ha quedat establert al 5%.

CaixaBank ha explicat que la demanda ha superat els 2.750 milions "aconseguint la sobresubscripció més alta entre les emissions Sènior en euro de CaixaBank des del febrer del 2021".

El preu del segon tram de 500 milions s'ha fixat en 195 punts sobre midswap, tan sols 5 pbs per sobre del nivell inicialment ofert per al 6 anys (cupó de 5,125%), i ha comptat amb una demanda superior als 800 milions de euros.

El banc ha afegit que amb aquesta emissió "continua reforçant la seva posició de passius 'ball-inables', còmodament per sobre del requeriment de MREL", i reafirma el seu compromís de seguir construint el matalàs de deute subordinat 'ballable' que augmenti la protecció de creditors sènior i dipositants.