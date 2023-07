Fotografia de l'acte del Club de Roma @Naturgy

A la xerrada s'han abordat diferents reptes que planteja la digitalització i el sector energètic. Segons María Eugenia , actualment el 70% de la població mundial està connectada a Internet. "La digitalització està transformant tots els sectors i entre ells l'energètic" , explica.

Carme Artigas, Secretària d'Estat , ha explicat, que des de la seva arribada al govern, "gràcies als fons de recuperació volem aprofitar l'oportunitat per canviar de cop el model productiu". Fins fa uns anys Espanya basava el seu PIB nacional en els sectors de turisme, automobilisme i indústria, justament aquells que es van veure més castigats amb el confinament del Covid . Tot i això el teletreball i la digitalització permet generar un nou valor al PIB més estable i menys recessiu. "En dos anys hem digitalitzat tots els sectors de la indústria. L'objectiu és arribar al 40%. Això vol dir que has de digitalitzar absolutament tots els sectors d'activitat i principalment el sector industrial".

Fotografia de Carme Artigas a la seva intervenció @Naturgy

La secretària d'Estat també ha volgut ressaltar que Espanya és líder en el desplegament del 5G i altres sectors, convertint-lo en un país de lideratge europeu.

"Espanya estava en la posició 11a a l'índex de digitalització i hem passat al 7è. El resultat és molt positiu i ens marca el camí del futur"



Per a Rafael Blesa , Director General de Sistemes d'Informació de Naturgy, el sector energètic està “vivint una transformació molt important” . El director general també ha volgut posar en valor l'ús del biometà , que malgrat ser un residu produït després de la combustió del gas, pot ser reutilitzat, per la qual cosa cal adequar la xarxa de gas per acceptar el biometà .

També ha volgut destacar el gran canvi generat amb les plaques solars, que han permès democratitzar els llocs de producció energètics. Hem passat de grans centrals i complexos energètics a petites plaques solars a l'abast dels ciutadans que fins i tot poden nodrir la xarxa d'energia.

Carme Artigas també ha volgut conscienciar de la necessitat de regulació dels sectors tecnològics. En aquest sentit, ha afirmat que actualment " no es mesura l'impacte energètic de la tecnologia" i fins i tot ha afirmat que "l'evolució de les empreses tecnològiques no és sostenible respecte a la despesa energètica" .

Tot això ha portat a l'elaboració de Pla Nacional d'Algorismes Verds per enviar un missatge clar a les empreses "mesurarem la seva empremta de carboni" .

Blesa també ha volgut destacar la importància de l'emmagatzematge al sector energètic . Tot i els desitjos de la ciutadania de disposar d' energia verda , aquesta no presenta de vegades la fiabilitat necessària (perquè no fa vent, sol...) per la qual cosa cal disposar d'emmagatzematge d'energia. "Si volem ser competitius i fiables necessitem emmagatzematge. A més, l'hidrogen pot ser una font d'energia alternativa a desenvolupar".

Rafael Blesa /@Naturgy

LA DIGITALITZACIÓ, LA CIBERSEGURETAT I LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

Artigas ha explicat que avui dia "no podem parlar de digitalització sense ciberseguretat", afegint que "Espanya és el quart país més cibersegur del món" tot i que ha cridat a assegurar "les PIMES per evitar aquests atacs devastadors en empreses petites".

Com no, la xerrada no podia finalitzar sense un tema a la boca de tots. Xat GPT ha estat nomenat diverses vegades, però ens quedem que la seva aparició ha servit de conscienciació per entendre que calen mesures de regulació en aquest sector.

"La IA no és el futur, és el present. Ha transformat els processos de negoci i ha sorprès el nivell d'adopció ràpida i els models de llenguatge. El rol futur de l'ésser humà són les competències que hem de desenvolupar", ha afirmat Artigas.