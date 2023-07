Reafirma el "sentit estratègic" del projecte Bessons i actualitzarà el seu 'full de ruta' a 2025/ @EP

El consell d'administració de Naturgy han tancat la bretxa oberta pel possible nomenament d'un conseller delegat, després de la renúncia a l'oferiment del càrrec per part del directiu Ignacio Gutiérrez-Orrantia , i ha ratificat "el ferm compromís amb el projecte industrial" de la companyia i "la seva total confiança" a l'equip directiu, liderat pel president executiu, Francisco Reynés.

En un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), la companyia ha indicat que, "davant les diverses informacions aparegudes durant els darrers dies, tots els representants dels accionistes han volgut ratificar el seu ferm compromís amb el projecte industrial de la companyia i la seva total confiança a l'equip directiu".

El consell d'administració de Naturgy es va reunir aquest dimarts, tot i que a la informació remesa al supervisor borsari no esmenta en cap moment que s'abordés la possible incorporació d'un conseller delegat, amb l'objectiu d'analitzar l'evolució del pla estratègic 2021-2025, que es troba a l'equador de la seva execució, i reavaluar la política de dividends tal com es va comprometre el juliol del 2021.

A més, l'equip directiu ha actualitzat l'estat de situació del projecte Bessons, anunciat el febrer del 2022 per a l'escissió de la companyia en dues -una en què s'integrin els negocis regulats i una altra amb la resta- però que està aparcat des de aleshores, i l'òrgan rector de la companyia ha constatat "el seu sentit estratègic i ha emplaçat l'equip a continuar analitzant les possibles alternatives d'execució i els calendaris associats".

D'aquesta manera, la companyia torna a aviva un projecte Bessons que es presentava per a alguns dels seus principals socis -CVC i GIP, amb un 20% cadascun- com una finestra d'oportunitat per sortir de la companyia, una vegada que consideren que han completat el seu cicle inversor a la companyia. Els altres dos grans accionistes a Naturgy són Criteria (26,7%) i el fons australià IFM (14%).

Així, després d'arribar a l'equador de l'execució del seu pla estratègic a 2025, Naturgy ha superat tots els objectius compromesos, revisant així i millorant les expectatives per als propers anys.

REVISA EL SÒL DEL DIVIDENT A 1,40 EUROS.



Per això, l'òrgan rector de la companyia revisa el sòl del dividend anual per als anys 2023-25 a 1,40 euros acció, sempre subjecte al manteniment d'un rating creditici de 'BBB' per S&P.

El mes de març passat, Reynés, amb motiu de la junta general d'accionistes en què va ser reelegit president executiu, ja es va comprometre a repartir aquest 2023 un dividend "almenys igual al del 2022 d'1,20 euros per acció" , de manera que ara la companyia porta molt més enllà aquest compromís de retribució amb els seus accionistes.

L'energètica ha considerat que aquest nou sòl per al període 2023-25 és "consistent amb el 'payout' mitjana del 85% anunciat el juliol 2021".

Segons els preus actuals de l'acció, això suposa una rendibilitat del 5,4% i "compensa als milers d'accionistes de la companyia la pujada dels costos per tipus d'interès i inflació", ha afegit.

En aquest sentit, el consell reconeix "l'alt grau de compromís" de tot l'equip de Naturgy, que "ha contribuït decisivament a la consecució d'aquests resultats malgrat una conjuntura difícil i volàtil als mercats energètics".

ELEVA OBJECTIU D'EBITDA A 2025 A 5.100 MILIONS I RETALLA INVERSIONS



L'actualització del full de ruta de Naturgy passa per un increment del resultat brut d'explotació (Ebitda) del grup fins als 5.100 milions d'euros el 2025, davant els 4.800 milions d'euros previstos anteriorment, així com una reducció de les inversions als 13.200 milions d'euros, davant els 14.000 milions estimats anteriorment per al període 2021-2025.

Mentrestant, l'objectiu de deute net de l'energètic dirigit per Francisco Reynés el situa als 16.000 milions d'euros el 2025, davant els 16.900 milions d'euros anteriors.