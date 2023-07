La consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas / @EP

La consellera d'Economia de la Generalitat, Natàlia Mas , ha anunciat aquest dimecres que han presentat una reclamació al Govern per un import de 1.700 milions d'euros que el Govern no ha percebut per les rebaixes fiscals "unilaterals" de l'Estat i que han perjudicat la recaptació a Catalunya.

En declaracions a la premsa, Mas ha detallat que aquesta quantitat "s'hauria de liquidar" en els propers tres anys i que, de cara a aquest mateix mes de juliol, ja s'haurien d'abonar a les Generalitat 172 milions del 2021 --el model de finançament es liquida amb dos anys de decalatge--, mentre que el 2024 afirma que els corresponen 642 milions del 2022 i, el 2025, 862 milions del 2023.

La Generalitat ha situat entre les rebaixes principals que els afecten la de l'impost especial sobre electricitat, que el 2021 va passar del 5,11% al 0,5%, i la de l'IVA aplicat a l'electricitat, que va baixar del 21% al 10% el 2021 i del 10% al 5% el 2022.

Mas ha relatat que aquests canvis tenen un impacte recaptatori per al Govern, que rep "en teoria" el 50% de l'IVA i el 100% dels impostos especials, i ha criticat que la decisió de modificar-los no passés pel Consell de Política Fiscal i Financera.

Per a la consellera, l'Estat ha "podit compensar" la caiguda de la recaptació amb la creació d'impostos extraordinaris, com ara l'impost extraordinari a la banca ia les empreses energètiques, una capacitat que assegura que les comunitats autònomes (CC.AA.) no tenen.

"Observem una tendència de recentralització de part dels ingressos", ha afirmat la consellera, i ha argumentat que, els darrers deu anys, els ingressos de l'Administració central han crescut un 90%, mentre que els ingressos de les CC.AA. ho han fet en un 40%.

13.000 MILIONS MENYS EN IVA

En el marc d'aquesta recentralització , també ha assegurat que Catalunya suma una pèrdua acumulada de recaptació de l'IVA de prop de 13.000 milions d'euros entre el 2010 i el 2021, ja que les modificacions a l'alça de l'IVA dels últims anys "se les ha quedat l'Estat" amb la rebaixa del fons de suficiència.

La llei de finançament autonòmic estableix que les CC.AA. reben el 50% de l'IVA, però Mas assegura que actualment les comunitats "només reben el 37% de la recaptació", i ha detallat que la Generalitat segueix rebent el 50% que li tocaria si el tipus general estigués al 16% i el reduït al 7%, quan ara és del 21% i del 10%, respectivament.

Tot i això, el Govern admet que la llei del model de finançament preveu que els ingressos addicionals derivats d'una modificació de l'IVA i dels impostos especials se'ls quedi íntegrament l'Estat a través d'una transferència menor del fons de suficiència.

20.000 MILIONS A "DESLIALTATS"

La Generalitat també ha criticat que el programa d'estabilitat 2024-2026 del Govern , aprovat per Brussel·les, planteja un repartiment d'objectius de dèficit "desproporcionat" que els retallarà 780 milions d'euros, i que se sumen als 3.754 milions que des de El 2015 s'han deixat d'executar a Catalunya.

Per a Mas, la caiguda de la recaptació per les rebaixes fiscals; menor percepció de l'IVA per la rebaixa del fons de suficiència; el repartiment dels objectius de dèficit i els incompliments en inversió estan provocant un desequilibri vertical entre l'Estat i les CC.AA. que empobreixen l'estat del benestar a Catalunya.

La suma de totes les "deslleialtats" de l'Estat amb Catalunya llistades per la Generalitat arriba a prop de 20.000 milions d'euros i, encara que el Govern admet que no són xifres que es puguin sumar --perquè algunes es poden reclamar i d'altres no--, el Govern sí que assegura que és una quantitat que deixa d?estar disponible per als catalans.