Foto: CaixaBank

CaixaBank ha estat elegit 'Millor Banc a Espanya' per tercer any consecutiu i 'Millor Banc Digital a Europa Occidental 2023' als premis Awards for Excellence que la revista britànica Euromoney atorga cada any a les entitats líders en serveis bancaris al món.

Es tracta de la vuitena vegada els darrers 12 anys que CaixaBank rep el màxim guardó nacional, i de la segona vegada que l'entitat és reconeguda per la seva transformació digital en aquests premis internacionals.

El jurat dels premis, format pel comitè editorial de la revista, ha escollit CaixaBank pel seu lideratge als serveis bancaris a Espanya, reforçat després de la fusió amb Bankia, i per la seva decidida aposta per la innovació, que l'ha convertit en pionera en lús de les noves tecnologies per oferir el millor servei al client, en línia amb el seu propòsit de marca “Estar a prop de les persones per a tot el que importa”.

Per al president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri , “aquests premis són un reconeixement al model diferencial de fer banca de CaixaBank, basat en la proximitat i el suport a les famílies i les empreses, així com a la societat a què servim. El fet que Euromoney hagi premiat CaixaBank com a 'Millor Banc a Espanya' durant tres anys consecutius revalida el nostre model de banca sostenible, que col·loca CaixaBank en una posició rellevant per liderar el procés de transformació del sector bancari europeu”.

Per part seva, Gonzalo Gortázar , conseller delegat de CaixaBank, ha destacat que “aquests guardons són un reconeixement de l'esforç i la bona feina de tots els nostres empleats, així com de la nostra aposta per la innovació i la transformació digital. En un entorn on els canvis tecnològics s'acceleren, els bancs líders hem de ser capaços de poder donar respostes àgils i eficients a les noves necessitats socials. El reconeixement al 'Millor Banc Digital a Europa Occidental 2023' ens anima a continuar desenvolupant el nostre model d'atenció per adaptar-lo en tot moment a les preferències dels nostres clients i de la societat en general, un dels pilars del nostre Pla Estratègic 2022-2024 ”.

Millor Banc a Espanya 2023

CaixaBank va completar un any 2022 molt positiu en termes de dinamisme comercial, qualitat creditícia i fortalesa financera. L'entitat va reforçar en l'exercici la seva activitat a tots els canals a través dels quals desenvolupa la seva activitat (des de la xarxa d'oficines més extensa d'Espanya a canals remots o digitals, com ara inTouch, CaixaBankNow i imagin) i gràcies a una àmplia oferta de productes i serveis dissenyada per respondre a les necessitats de cada tipus de client.

Aquesta vocació de servei al client, juntament amb una plataforma única de distribució omnicanal i amb capacitat multiproducte, va permetre a l'entitat reforçar la seva posició de lideratge a Espanya amb quotes de mercat sòlides: 24% en crèdit a llars i empreses, 24,5% en fons d'inversió, 34% en plans de pensions, 29,7% en estalvi a llarg termini o 30,7% en facturació de targetes.

Mentrestant, CaixaBank va aconseguir tancar l'exercici 2022 amb uns nivells elevats de liquiditat i de solvència, reflex de la fortalesa del balanç del Grup. Els actius líquids totals es van situar en 139.010 milions d'euros al tancament de l'exercici. A més, el Liquidity Coverage Ratio (LCR) del Grup a 31 de desembre de 2022 va ser del 194%, cosa que mostra una posició de liquiditat molt folgada.

Aquesta evolució positiva dels resultats de CaixaBank i la seva fortalesa financera van permetre a l'entitat continuar recolzant famílies, empreses i la societat en conjunt, amb l'objectiu final d'estar a prop de les persones per a tot el que importa. CaixaBank té un compromís ferm amb la millora social, que es reflecteix en la seva aposta per la inclusió financera, el suport als col·lectius més vulnerables, la formació i l'impuls a l'emprenedoria, entre altres aspectes.

Per això, CaixaBank compta, per exemple, amb el banc de microcrèdits més gran d'Europa. MicroBank, el banc social de CaixaBank, ha mobilitzat des de la seva fundació el 2007 més de 8.700 milions d'euros a gairebé 1,3 milions de projectes amb impacte social. D'aquests, més de 7.900 milions d'euros corresponen a microcrèdits, amb un pes especial dels destinats a afrontar necessitats puntuals de famílies, i dels concedits per posar en marxa o consolidar negocis d'emprenedors i microempreses.

CaixaBank també manté un fort compromís amb l'accés a l'habitatge i compta amb més d'11.200 habitatges al programa de lloguer social, i ha aportat més de la meitat del total d'immobles que el sector ha cedit al Fons Social d'Habitatges.

Així mateix, està fortament compromesa amb el territori, i per això té a disposició dels ciutadans la xarxa d'oficines més extensa d'Espanya, amb presència a totes les províncies. És l'única entitat amb sucursal a 482 poblacions i no n'abandonarà cap. Compte també amb un servei de 17 ofimòbils, que operen a 626 municipis de sis comunitats autònomes.

Premi Millor Banc Digital a Europa Occidental 2023

La tecnologia i la innovació són clau per a CaixaBank. Amb més d'11 milions d'usuaris de la seva banca digital, la base de clients digitals més gran del sector financer a Espanya, l'entitat treballa cada dia per desenvolupar nous models que li permetin donar resposta a les demandes i necessitats dels seus clients i que acostin els productes, els serveis i la cultura financera a tots els ciutadans.

En aquest procés de digitalització, l'entitat financera, que compta amb una filial tecnològica pròpia, CaixaBank Tech, i amb equips multidisciplinaris que porten la innovació a tots els àmbits de l'organització, impulsa projectes basats en noves tecnologies, com ara cloud computing , intel·ligència artificial , desenvolupament d'aplicacions o big data , entre d'altres. Totes aquestes tecnologies permeten als gestors disposar de més i millors recursos per assessorar els seus clients, alhora que s'impulsa la personalització de l'oferta comercial per millorar la vinculació dels clients, es desenvolupen nous serveis financers i s'agilitza el procés de presa de decisions.

Entre els projectes destacats de l'exercici 2022-23 en aquest àmbit, cal recordar les darreres iniciatives d'imagin o de Banc BPI al metavers, l'aliança amb Google Cloud per impulsar la innovació en analítica de dades i potenciar les seves capacitats en cloud computing i intel·ligència artificial, o la creació de l'Insights Center, el hub d'investigació i el desenvolupament tecnològic de CaixaBank.