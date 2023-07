@EP

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre , ha participat a la reunió 'Bridging the Tech Gap: Empowering Collaboration between Lisbon and Barcelona', que pretén impulsar la creació d'un espai de col·laboració tecnològica entre Barcelona i Lisboa.

A la reunió també hi ha estat present el ministre d'Economia i del Mar del govern portuguès, António Costa Silva, a més del president de la Cambra de Comerç Hispano-Portuguesa , Antonio Calçada de Sá, entre d'altres.

Sánchez Llibre ha destacat que les dues ciutats estan " agermanades " i són atractives pel talent i la innovació, i ha posat en valor tots dos ecosistemes d'emprenedoria, innovació i talent, que sumen inversions per valor de 300 milions d'euros i 35.000 llocs de treball .

"Aquest espai d´innovació ha de servir per ser líders a nivell mundial, avançant-nos a les tendències del mercat", ha explicat Sánchez Llibre, que ha afegit que permetrà potenciar sectors tractors de l´economia com l´industrial, el financer, la salut, el turístic , la distribució o l'alimentació, entre d'altres.

Costa Silva ha assenyalat el procés de transformació digital de l'economia a tot el món i ha apuntat que Lisboa i Barcelona són "enclavaments atractius" per a la innovació.