Foto: Foment del Treball

El president de Foment del Treball ha participat de la jornada ‘Com estan arribant els fons Next Generation a Catalunya’ que ha comptat amb la consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix; el director general Fons Europeus, Aleix Cubells; i el secretari d’Afers Econòmics i Fons Europeus, Miquel Puig Raposo.

Pel president de Foment del Treball “els fons Next Generation representen una oportunitat única que hem de saber aprofitar per a Catalunya”. Per Sánchez Llibre és important que aquests fons arribin on més faci falta a la societat i ha insistit en “l’ànima social de l’empresari”. El líder patronal ha assegurat que la Generalitat està fent els deures i que “no hi ha dubte que els fons ja estan tenint un impacte positiu en el nostre territori, impulsant la transformació econòmica, la sostenibilitat, la digitalització i la creació d’ocupació”. El president Sánchez Llibre ha manifestat que “és el moment de convertir els fons Next Generation en el motor del canvi i del progrés de Catalunya”.

L’èxit d’aquesta mesura, pel president Sánchez Llibre “no pot ser una tasca exclusiva dels governs o del sector privat: Tots tenim un paper a jugar en aquest procés, des de les empreses fins als ciutadans, passant per les institucions i les organitzacions de la societat civil”. El líder patronal ha exposat que “comptem amb el talent, la creativitat i la determinació per fer-ho possible. Siguem valents, i treballem plegats per construir el futur que volem i que necessita Catalunya”.

Per la seva banda, la consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, ha destacat que, malgrat les limitacions, “Catalunya està fent una bona gestió dels fons Next Generation EU”, com ho demostra el fet que els departaments de la Generalitat ja han mobilitzat 2.200 milions d’euros, “el 77% dels recursos ingressats fins al mes de juny”.

Mas Guix ha volgut subratllar “l’exercici de transparència i retiment de comptes que està fent el govern català” compartint totes aquestes dades. “No coneixem cap altra administració que hagi posat tantes eines a disposició de la ciutadania”, ha assenyalat. Al contrari, sobretot si es tenen en compte les dificultats d’extracció i recopilació de les dades que han tingut els tècnics, per culpa de “l’elevada opacitat amb què el Govern de l’Estat gestiona aquesta important qüestió”, ha lamentat. Finalment, la consellera d’Economia i Hisenda ha subratllat “l’oportunitat històrica però també la responsabilitat històrica” que representen aquests fons per a Catalunya.