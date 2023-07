Glaçons de gel / Freepik

Les discoteques i els bars estan de dol en saber que el preu dels glaçons de gel pujarà aquest estiu. L'any passat ja es van poder observar problemes similars a causa de les contínues onades de calor i l'escassetat de productes a causa de la guerra a Ucraïna, cosa que va acabar desembocant en la falta de gel als grans supermercats durant l'agost passat.

No era estrany que a les portes de molts establiments hi hagués el cartell de "no hi ha gel", i el problema sembla que no arribarà a tant com la temporada passada, però sí que hi haurà certs problemes. De fet, segons el Confidencial Digital , els principals fabricants de glaçons de gel han pres mesures perquè no hi torni a haver l'escassetat que va imperar durant l'any passat, però això no treu que el preu de la matèria es ressentirà, inevitablement.

LA CADENA DE PRODUCCIÓ DELS CUBITS DE GEL

Cal tenir en compte que la producció de gel es comença a preparar durant el primer trimestre. L?any passat, el 80% dels fabricants van experimentar l?escassetat d?aquest producte a causa de l?increment en els costos de fabricació durant els primers mesos de l?any, que van coincidir amb l?esclat de la guerra entre Rússia i Ucraïna.

El primer trimestre és el període crucial per a la producció de gel, ja que les temperatures són més adequades en comparació dels mesos d'estiu, quan la fabricació és més lenta i requereix un consum elèctric més gran.

És per això que no es va poder produir gel durant la temporada òptima , ja que esperaven que els preus disminuïssin durant els mesos següents... cosa que, clarament, no va succeir, sinó que va anar a pitjor, per la qual cosa els preus tan sols van fer d'augmentar.

Sergio del Moral, propietari de Tele Gel, una de les principals companyies fabricants de gel a Espanya, afirmava a CD que molts fabricants han invertit aproximadament un 25% més en maquinària perquè no els passi el mateix que el 2022. És per això i per la inflació que els glaçons de gel sortiran més cars aquest any.

Pel que fa a la resta de fabricants, també descarten que l'escassetat es pugui fer present durant aquest estiu. Productors com Procubitos també produirà un 10% més de gel del previst.

L'ESTIU MÉS MORTÍFER



Cal tenir en compte que l'estiu passat va ser "el més calorós a Europa" i, fet i fet, el més mortífer, ja que es van produir 61.672 morts atribuïbles a la calor.

L'equip investigador va obtenir dades de temperatura i mortalitat per al període 2015-2022 a 823 regions de 35 països europeus, la població total de les quals representa més de 543 milions de persones, i es van usar aquestes dades per estimar models epidemiològics i predir la mortalitat atribuïble a les temperatures per regió i setmanes.

Els registres mostren que les temperatures van estar per sobre de la mitjana durant totes les setmanes del període estival, i la major anomalia tèrmica es va registrar de mitjans de juliol a mitjans d'agost.

Aquesta coincidència "va magnificar la mortalitat per calor", causant 38.881 morts entre l'11 de juliol i el 14 d'agost, i dins aquest període es va produir una intensa onada de calor paneuropea, entre el 18 i el 24 de juliol, a la qual s'hi atribueixen un total de 11.637 morts.