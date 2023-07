Peatge / @EP

Dijous passat, el director de la Direcció General de Trànsit, Pere Navarro , va explicar que les autovies espanyoles implantaran peatge l'any 2024 "per imposició de Brussel·les", cosa que ha aixecat tota mena de reaccions entre els polítics. El director explicava que hi havia diferents models "sobre la taula", com el sistema per vinyeta o el pagament per quilometratge, i va afirmar que la seva "única preocupació" era la conservació i el manteniment de les carreteres.

Tot i això, la DGT ha sortit a desmentir a la tarda les declaracions del seu líder, argumentant que es devia a una "confusió", ja que l'entitat no té "cap tipus d'informació directa ni competències atribuïdes per poder pronunciar-se" sobre aquesta qüestió.

El Govern no va trigar a sortir al pas i negar aquestes afirmacions. La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez , va desmentir que l'Executiu estigués pensant a imposar peatges per l'ús de les carreteres, i a més va recordar que en l'última legislatura havien eliminat el pagament a més de 1.000 quilòmetres d'autopistes.

Després de la disputa per les sospites sobre Correus , el tema d'una hipotètica implantació de peatges a les autovies espanyoles ha tornat a convertir-se en una arma llancívola entre les dues formacions. "Vull desmentir categòricament que el Govern estigui pensant en la imposició de peatges per l'ús de carreteres. A més, sorprèn moltíssim la hipocresia del Partit Popular, que va ser qui va encarregar precisament estudis per implantar peatges a partir de l'any 2021, ia més, la hipocresia reforçada de molts líders del PP, que en privat reconeixen que estan a favor d?un sistema com aquest", va declarar la ministra.

"Jo em remeto als fets. Som el govern que ha alliberat els peatges. Hem alliberat 1.000 quilòmetres de peatge al nostre país i, per tant, quatre de cada deu quilòmetres de peatges que hi ha a Espanya han estat alliberats gràcies a les polítiques del Govern socialista", ha defensat Sánchez

Per part seva, la ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero , també ha garantit aquest divendres que no hi hauria peatges a les autovies. "El desmenteixo categòricament", ha sentenciat. "Navarro ho ha fet també (desmentir-ho), dient que ell ni és competent ni entenia sobre aquesta matèria", ha afegit la Ministra sobre les declaracions del director de la DGT.

També s'hi ha pronunciat Félix Bolaños , el ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica. Bolaños va negar aquest dilluns que s'anessin a implementar els peatges el proper any a les autovies.

EL PP NO HO VEU TAN CLAR

Tot i que la mateixa DGT va explicar que les declaracions del director es devien a una confusió, el PP ha aprofitat l'ocasió per crear més confrontació amb el PSOE. En el debat electoral de dijous passat, Cuca Gamarra, la portaveu parlamentària del PP, va insistir que el Govern imposarà peatges a les autovies espanyoles a partir del 2024 per ordre de Brussel·les, cosa que el seu homòleg del PSOE, Patxi López, va negar i va aprofitar per acusar-los de "mentir" intencionadament.

Sigui com sigui, la societat ja ha deixat clara que no estaria disposada a pagar les autovies. De fet, un estudi de Fòrum de Mobilitat ha apuntat que el 68% dels espanyols estaria disposat a canviar la seva ruta a una carretera secundària, malgrat el seu major índex de sinistralitat, si hagués de pagar per l'ús de les autovies.

De l'estudi també se'n desprèn que el 91% dels espanyols estan en contra d'aquesta mesura, el 63% considera que només respon a fins recaptatoris, mentre que un 28% afirma que, com a conseqüència, hi haurà un desviament de més trànsit a les carreteres secundàries.