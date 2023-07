Dones treballant amb un ordinador / @EP

La paritat de gènere als consells d'administració de les cinc principals entitats financeres espanyoles es manté constant des del gener d'aquest any, amb una presència del 60% dels homes i el 40% de les dones.

Aquestes dades són part de les conclusions de l'EY European Financial Services Boardroom Monitor, un estudi que té com a objectiu traçar el perfil, l'experiència i la qualificació dels membres dels consells d'administració dels principals bancs europeus per observar com s'actualitzen per adequar-se a les demandes dels inversors.

Així, la consultora assenyala que el percentatge de representació femenina als consells s'acosta a la mitjana europea, tot i que encara queda "lleugerament" per sota d'aquesta, que es troba en el 43%.

A més, compara aquestes xifres amb les d'altres països europeus, que mostren que Espanya "encara està endarrerida" respecte, per exemple, als Països Baixos (41,1%), França (47,1%) i Itàlia (43,5 %). Tot i això, ha aconseguit superar, entre altres, Alemanya (39,6%), Suïssa (36,6%) i Bèlgica (38,9%) en termes de representació femenina en els consells d'administració.

En analitzar la permanència en els consells d'administració, les dones tenen una mitjana de mandat de 67 mesos, "notablement menor" a la dels seus homòlegs masculins, amb una mitjana de 83 mesos.

Sobre els resultats de l' EY European Financial Services Boardroom Monitor, el soci de serveis financers d'EY España, Pedro Pérez Iruela, assenyala que els consells d'administració de les entitats financeres estan implementant una sèrie de mesures dissenyades per promoure la diversitat a les seves organitzacions.

"La meta és aconseguir una major igualtat de gènere i garantir que les institucions reflecteixin la diversitat que caracteritza la nostra societat. Encara que seguim un pas per darrere de la paritat total i lleugerament endarrerits respecte a la mitjana europea, és de reconèixer que els líders del nostre sector financer estan treballant perquè l?evolució segueixi sent positiva", afirma.

SOSTENIBILITAT

Sobre l'evolució de la sostenibilitat, EY afirma que, en els dotze últims mesos, les empreses han fet un "pas significatiu" cap a la incorporació d'aquesta qüestió als seus consells d'administració.

Així, el 25% dels nous membres del consell nomenats durant aquest període tenen experiència en qüestions mediambientals, socials i de governança (ESG). "Aquest canvi assenyala un clar reconeixement de la importància que la sostenibilitat té en la configuració del futur corporatiu i la necessitat de tenir experts a ESG en llocs de presa de decisions", sosté la consultora.

En un any, l'increment en nomenaments de consellers amb experiència ESG ha estat "notable", ja que s'ha passat d'un sol conseller amb experiència a ESG fins a vuit. Tot i aquest canvi, EY considera que es necessita un progrés més gran, ja que aquests perfils representen només l'11,4% del total del consell.

Les dones constitueixen una "notable majoria" del 62,5% dels consellers amb experiència ESG. "Aquesta dada apunta a una tendència en què les dones estan emergint com a líders en la transició cap a un enfocament corporatiu més sostenible", explica EY.

EXPERIÈNCIA EN ALTA ADREÇA

En analitzar les dades actuals en comparació de les de l'any anterior, la consultora observa una tendència estable en termes d'experiència en alta direcció als consells d'administració. L'últim any, el nombre de consellers amb experiència en responsabilitats executives ha augmentat fins al 57,1%, davant del 54,9% de fa un any.

Tot i això, encara existiria una disparitat de gènere en els rols d'alta direcció. Tot i que la proporció de dones amb experiència en responsabilitats executives s'ha mantingut relativament constant, i ha passat del 38,5% al 40% l'últim any, la representació masculina continua predominant amb un 60%, segons les dades recopilades.