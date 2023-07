Banc d'Espanya / @EP

El deute del conjunt de les administracions públiques va arribar al maig als 1,541 bilions d'euros , nou màxim històric, després de créixer més d'un 1% en taxa mensual, després del descens que va registrar a l'abril, segons les dades publicades aquest dimarts pel Banc d´Espanya.

En l'últim any, el deute públic ha crescut un 5,8%, amb 85.176 milions d'euros més , com a conseqüència dels menors ingressos i les despeses més grans derivades de la crisi de la pandèmia i per la guerra a Ucraïna i la pujada de preus.

Amb aquesta xifra, el deute se situa al voltant del 113% del PIB , pres el PIB nominal dels darrers quatre trimestres. Segons destaquen des del Ministeri d'Afers Econòmics, les dades provisionals de deute públic confirmen que la ràtio sobre el PIB ha continuat moderant-se al mes de maig en línia amb els últims mesos, i podria fins i tot situar-se al cinquè mes al voltant del 112, 4% del PIB si el creixement econòmic és més gran del que s'esperava.

"El compromís amb la consolidació fiscal i el major creixement previst per a Espanya per part dels principals organismes nacionals i internacionals permetran que la reducció de la ràtio deute/PIB aquest any sigui més gran que la prevista", asseguren des del Departament que dirigeix Nadia Calviño .

El Govern defensa així que Espanya ha complert "fullament" els objectius fiscals previstos durant tres anys consecutius i al Programa d'Estabilitat s'avança al 2024 la reducció del dèficit públic al 3% i la ràtio de deute públic per sota del 110% del PIB , unes previsions avalades per la Comissió Europea. Ja el 2022 es va aconseguir una reducció del deute rècord de 5 punts percentuals en un any, destaca Economia.

A més, l'Executiu apunta que Espanya manté la confiança dels mercats i inversors, com es reflecteix en el manteniment de la prima de risc a l'entorn dels 100 punts bàsics, i un tipus d'interès en el deute a curt termini similar al Alemanya.

L'alça mensual del deute al maig es deu principalment a l'increment de l'endeutament de l'Estat i, menys, al de les comunitats autònomes i ajuntaments. D'altra banda, el deute de Seguretat Social s'ha mantingut més o menys estable el cinquè mes de l'any.

En concret, al maig el deute de l'Estat es va situar en 1,371 bilions d'euros, també rècord històric, fet que suposa un increment de l'1% i 14.840 milions d'euros més en només un mes, mentre que en els dotze últims mesos s'ha incrementat un 7,4%.

PUJA EL DEUTE DE LES CC.AA. I AJUNTAMENTS

Per la seva banda, el cinquè mes de l'any les comunitats autònomes han elevat el deute davant del mes d'abril, fins a 325.407 milions d'euros, uns 3.894 milions d'euros més (+1,2%), i en taxa interanual experimenta un repunt del 3,7%.

Per la seva banda, l'endeutament de la Seguretat Social s'ha mantingut estable al maig, amb 106.169 milions d'euros, només un milió menys que a l'abril, però els últims 12 mesos ha repuntat un 7%, de manera que es manté en màxims .

El Banc d'Espanya explica que l'increment de l'endeutament de la Seguretat Social l'últim any és degut als préstecs concedits per l'Estat a la Tresoreria General de l'organisme per finançar-ne el desequilibri pressupostari.

Finalment, els ajuntaments han registrat un deute al maig de 23.573 milions d'euros, 0,7% més que el mes anterior, mentre que aquest darrer any ha repuntat un 2,6%.