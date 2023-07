La seu de la CNMC. Foto: Europa Press

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha multat amb un total de 194,15 milions d'euros diferents societats dels grups Amazon i Apple per pactar i executar determinades restriccions de la competència al market place d'Amazon a Espanya que afecten tercers revenedors de productes Apple i productes competidors de la signatura de l'illa.

En concret, la multa a les societats d'Apple puja fins als 143,64 milions d'euros i la imposada a les d'Amazon és de 50,51 milions d'euros. En aquest sentit, Amazon ha indicat a Europa Press que apel·larà la decisió de la CNMC.

Segons ha informat l'organisme, les dues empreses van acordar incloure una sèrie de clàusules als contractes que regulen les condicions d'Amazon com a distribuïdor d'Apple que van afectar la venda de productes Apple i d'altres marques a la web d'Amazon a Espanya.

D'una banda, van restringir "injustificadament" el nombre de revenedors de productes Apple a la web d'Amazon a Espanya i, de l'altra, van limitar els espais publicitaris on es poden anunciar productes competidors d'Apple a la web d'Amazon a Espanya, ha detallat la CNMC .

Finalment, van limitar la possibilitat que Amazon dirigeixi campanyes de màrqueting a clients de productes d'Apple a la seva web a Espanya per oferir productes competidors d'altres marques.

CLÀUSULES RESTRICTIVES

Segons ha indicat el regulador de la competència, el 31 d'octubre del 2018 Amazon i Apple van signar dos contractes amb què s'actualitzaven les condicions d'Amazon com a distribuïdor autoritzat d'Apple.

S'hi van incloure diverses "clàusules restrictives de la competència" que afectaven la venda al detall online de productes electrònics a Espanya atès que només una sèrie de distribuïdors designats per Apple podien vendre els productes de la seva marca al web d'Amazon a Espanya.

Això va provocar que al voltant del 90% dels revenedors que feien servir la web d'Amazon a Espanya per a la venda al detall de productes d'Apple quedessin exclosos del "principal mercat en línia" del país.

També va implicar, segons les conclusions de la investigació de la CNMC, que els venedors no autoritzats per Apple per comercialitzar els seus productes a la web d'Amazon a Espanya perdessin un "important canal de vendes" atès que la plataforma canalitza "la major part de les compres en línia" de productes electrònics a nivell nacional.

A més, ha suposat que les vendes de productes d'Apple al 'market place' es concentressin a la mateixa Amazon, "reduint-se dràsticament la competència entre revenedors de productes d'aquesta marca".

Una altra de les implicacions de les clàususles restrictives pactades entre les dues empreses va ser la reducció de les vendes de productes d'Apple a través del web d'Amazon a Espanya per part d'operadors establerts a altres països de la Unió Europea (UE), per la qual cosa es va limitar el comerç entre Estats membres.

En aquesta línia, les indagacions de la CNMC també van apreciar "un increment dels preus relatius pagats pels consumidors per la compra de productes Apple" a Amazon a Espanya.

"Els revenedors més afectats per aquesta clàusula van ser els distribuïdors no autoritzats d'Apple (...), operadors generalment de mida petita que no tenen una relació comercial directa amb Apple però que venen els seus productes amb el seu consentiment i que eren els més actius en la web d'Amazon a Espanya i, per tant, els que exercien més pressió competitiva en preus a aquesta web”, ha afegit la CNMC.