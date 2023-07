Foto: Europa Press

Els microxips són aquella peça de la cadena de producció que no ens adonem de la importància que té (a la nostra vida diària) fins que arriba el dia que fallen. I amb especial incidència entre el 2020 i el 2021, el món va patir una crisi de subministrament, que va afectar múltiples indústries a tot el món a causa de l'escassetat d'existències.

Una quantitat de demanda inesperada per la pandèmia de Covid , els problemes de subministrament , la competència entre indústries i la complexitat i el temps que requereix la seva producció van ser els factors que van portar que, directament, a moltes botigues deixés d'haver estoc d'alguns productes o que aquests fossin molt difícils de trobar, en locals físics i online.

Actualment, Estats Units, Xina, Taiwan, Corea del Sud i Japó són els països del món que tenen capacitat de fabricar aquests semiconductors. A Europa, però, no hi ha cap planta el 2023 que sigui capaç de produir-los.

Tot i això, això podria canviar aviat, ja que a finals de la setmana passada, la multinacional nord-americana Broadcom va anunciar la instal·lació a Espanya d'una planta de semiconductors que mobilitzarà 900 milions d'euros i farà que es generin uns 500 llocs de treball.

El president de la multinacional, Charlie Kawwas, va anunciar que està "emocionat d'anunciar la nostra decisió d'invertir a l'ecosistema de semiconductors d'Espanya" i va voler agrair personalment al president del Govern, Pedro Sánchez, pel "el seu suport i decisió per construir una cadena de valor global de semiconductors més resistents”.

Tot i que ara com ara no s'ha fixat la seu, Catalunya i la ciutat de Barcelona són unes bones candidates per acollir-la. De fet, en els darrers temps s'han fet passos per aconseguir que Catalunya sigui un lloc de referència a Europa en semiconductors.

Al maig de 2022, un altre dels gegants del sector, Intel , va anunciar l'obertura d'un laboratori de disseny de microxips pioner al Barcelona Supercomputing Center (BSC) que suposarà una inversió inicial, compartida amb el govern d'Espanya, de 400 milions d'euros repartits en 10 anys. Això també generarà la creació de 300 llocs de treball.

Pocs mesos abans d'això, el febrer d'aquell mateix any, el Govern central va anunciar que el BSC acollirà el primer ordinador quàntic del sud d'Europa, al qual aquest 2023 té accés la comunitat investigadora per poder desenvolupar aplicacions d' intel·ligència artificial (IA).

Aquesta notícia, tot i això, va venir pocs mesos després, a finals de l'any passat, de l'anunci de Cisco que va manifestar la seva intenció d' obrir a Barcelona el primer centre de disseny de microxips i semiconductors d'Europa. Es tracta del primer centre de disseny de semiconductors de la Unió Europea.

I més enllà de tots els anuncis que vénen de més enllà de les nostres fronteres, a finals del mes de maig d'aquest any, la Generalitat va anunciar que ha presentat al Govern un projecte per rebre fons europeus Next Generation per finançar la construcció d'una fàbrica de disseny i prototipat de microxips avançats en uns terrenys situats al costat del Sincrotró Alba , a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental).

EUROPA NO POT PERMETRE'S NO PRODUIR MICROCHIPS

Superada la crisi, si alguna cosa va quedar clara a Europa és que, a causa de l'enorme dependència que es té respecte d'aquests petits dispositius, no pot passar més temps sense una planta que sigui capaç de produir-los al Vell Continent.

La inversió de Broadcom serà possible també en bona part gràcies al programa d'ajudes PERTE Chip , el de més quantia dels finançats amb fons europeus Next Generation, destinat a atraure aquest tipus d'empreses.

Aquest programa es va posar en marxa durant la primavera del 2022 i, quan ha passat una mica més d'un any de la seva existència, ha aconseguit el seu primer gran èxit.