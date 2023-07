Foto: @EP

Un estudi del Centre d'Estudis Demogràfics de la UAB ha apuntat que Catalunya va acumular un dèficit de construcció de 172.000 habitatges entre el 2014 i el 2020. Malhauradament, aquestes xifres han generat "una desconnexió entre l’oferta i la demanda d’habitatges", el que ha acabat desembocant en la situació actual d'augment de preus en els habitatges.

“Hi comença a haver no només un problema d’accessibilitat de l’habitatge sinó, per primera vegada en més de 50 anys, de disponibilitat”, assenyala Juan Antonio Módenes, professor de Geografia de la UAB i autor de l’estudi.

El problema que s'ha generat és que la xifra d'habitatges construïdes és molt inferior a la del nombre de llars que es creen, el que provoca que l'oferta disminueixi i que, en molts casos, s'hagi d'acabar compartint pis, tal com succeeix amb milers de joves.

A Catalunya, el dèficit de construcció és de 172.000 habitatges, mentre que al conjunt de l'Estat, se superen les 400.000 unitats.

Entre 2014 i 2020, a Catalunya es van crear 50.000 habitatges, mentre que les llars van ascendir fins a les 222.000 unitats, de les quals 175.000 eren d'origen immigrant: “El saldo de creació de llars de les persones d’origen espanyol ha estat neutre: els que es destrueixen per defunció superen les llars que formen els joves autòctons que s’emancipen o les que sorgeixen a partir de divorcis. Però l’arribada d’immigrants crea noves llars, i en aquest col·lectiu no es destrueixen per defunció, perquè és un col·lectiu generalment de persones joves”.

Segons Módenes, la immigració té un caràcter cíclic, estretament vinculada a l'evolució de l'economia, la qual cosa dificulta la seva consideració al moment de planificar les necessitats de la societat. En aqueix sentit, el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge calculava que Catalunya requeria la construcció de 25.000 habitatges cada any per a atendre el creixement de la població. No obstant això, durant aqueixos anys, es van construir més de 36.000 llars anualment, amb notables variacions, des dels 9.000 en 2013 fins als 45.000 en 2019.

UN PROBLEMA ESTRUCTURAL



L'estudi ressalta que aquest dèficit s'ha convertit ja en un problema estructural. De fet, abans de l'any 2008 ja es reproduïa aquesta situació a l'Àrea Metropolitana, tot i que a la resta de la comunitat autònoma la construcció superava la creació de llars, pel fet que molts habitatges eren segons residències.

Amb la crisi de la bambolla immobiliària, la creació de llars va paralitzar-se pràcticament per complet a causa de la desacceleració de la immigració i la paralització de la construcció.

No obstant això, a partir de 2014, la construcció no ha seguit el ritme del creixement econòmic, la qual cosa ha portat a un dèficit persistent en la construcció d'habitatges a la regió. Aquest desequilibri ha generat un problema d'oferta i demanda, la qual cosa fa que la creació de llars no pugui satisfer les necessitats de la població en creixement.

Segons Módenes, una part de l'opinió pública continua mostrant la seva oposició a que es construeixi més habitatge. Aquesta actitud, al seu torn, influeix en la reticència de les administracions públiques a proporcionar facilitats per a dur a terme obres de construcció: “Hi ha la percepció que la població creix poc, però no es té en compte que sí que augmenten les llars”.

De totes maneres, “ha quedat la idea que hi ha molts immobles buits, però són habitatges en zones mal emplaçades o locals comercials. La falta d’habitatge a Barcelona ha fet que en zones en un radi de 50 quilòmetres de Barcelona hagi caigut a la meitat la segona residència, fins i tot a les zones de costa: s’omplen de desplaçats de la capital”.

La proposta de l'estudi, en aquest sentit, es que se substitueixi "part del parc d’habitatges més vells, que s’han quedat obsolets i encara que només sigui un 0,3% anual, amb un parc de 3 milions d’habitatges, en són milers".