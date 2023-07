Peatges / @EP

La Comissió Europea ha corregit aquest dijous al Govern i ha confirmat que el pla de recuperació i resiliència espanyol aprovat per Brussel·les inclou el compromís d'adoptar una llei sobre mobilitat sostenible i finançament del transport i introduir un mecanisme de pagament per l'ús de carreteres a partir del 2024, encara que fa tot just tres dies la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ho desmentís "categòricament".

"Entenem que el pla espanyol es refereix a un mecanisme de pagament per l'ús de les carreteres que començarà el 2024 en línia amb el principi de qui contamina, paga", ha confirmat en roda de premsa la portaveu econòmica de la Comissió, Vegeu-lo Nuyts.

La mesura va ser anunciada fa una setmana pel director de la Direcció General de Trànsit (DGT), Pere Navarro, i desmentida posteriorment per la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que donava per "rascada" la polèmica sorgida a al voltant del possible pagament d'un peatge per l'ús de les autovies a Espanya i desmentia "categòricament" que s'hagués de pagar.

Tot i això, l'Executiu comunitari ha confirmat que la mesura apareix en el pla que va ser aprovat tant per Brussel·les com pels Estats membre i apareix lligat, en concret, al desemborsament del cinquè tram del pla, que puja a més de 8.000 milions d'euros .

"Avaluarem aquesta mesura quan aconseguim la cinquena petició de pagament d'Espanya, així que no és una discussió per avui", ha postil·lat la portaveu de la Comissió.

Així ho recull també el text del pla al qual Brussel·les va donar el seu vistiplau, on s'especifica que la mesura té l'objectiu d'"internalitzar els costos externs del transport per carretera, creant amb aquesta finalitat incentius per aconseguir una eficiència més gran en aquest sector i propiciant una reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle”.