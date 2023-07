El tipus mitjà a què les entitats espanyoles van concedir crèdits hipotecaris al juny va assolir el 4,045%, fet que suposa el seu nivell més elevat registrat des del febrer del 2009, quan es va situar en el 4,324%, segons les dades recollides pel Banc d'Espanya.

Així, el preu de les noves hipoteques signades durant el mes passat es manté en els màxims que ja va registrar durant el mes de maig.

Així, el tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys per a l'adquisició d'habitatge lliure concedits per les entitats a Espanya va pujar per setzè mes consecutiu i es va elevar en 7,8 punts bàsics respecte al 3,967% observat al maig. El juny del 2022, el tipus mitjà de les noves hipoteques era de l'1,799%.

Per part seva, el tipus mitjà dels préstecs hipotecaris d'entre un i cinc anys per a l'adquisició d'habitatge lliure concedits per les entitats de crèdit a la zona de l'euro ha estat del 3,980% (referit al mes anterior), davant del 3,810% d'un mes abans i l'1,860% del mateix mes del 2022.

En aquest context, l'euríbor a dotze mesos, l'índex a què estan referenciades la majoria de les hipoteques espanyoles, va tancar el mes de juny el 4,007% davant el 3,862% del maig i el 0,852% del juny del 2022.

La mitjana d'Euríbor des de començament de juliol és del 4,162%, i s'ha acostat a la cota del 4,2% durant diversos dies.