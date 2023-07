Catalunyapress exportmaig23

El mes de maig de 2023 va ser significativament millor per a les exportacions de productes made in Catalunya . Segons les dades publicades pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme (que s'encarrega de recopilar-les i difondre-les de forma periòdica), en els 31 dies del cinquè mes d'aquest any la xifra va pujar un 4,7% respecte de les que es havien obtingut el mateix període de l'any anterior, 2022.

En xifres absolutes, el volum de productes que van sortir des de Catalunya fins a la resta del món van tenir un valor de 9.017,2 milions d'euros.

Aquestes dades també permeten veure la importància de les exportacions de béns que parteixen des de qualsevol punt de la geografia catalana al conjunt de l'economia espanyola; i queda clar la importància del pes que tenen les empreses catalanes a l'hora de generar productes que es comprin més enllà de les nostres fronteres.

Així doncs, el pes de Catalunya respecte al volum total d'exportacions espanyoles va ser del 26,6%. Dit d'una altra manera, més d'1 de cada 4 productes han estat fets a alguna part del territori.

De fet, Catalunya és el tercer territori amb una pujada més gran en aquest període de temps, únicament per darrere de Castella i Lleó i la Rioja. Des del ministeri han destacat que "el dèficit comercial (al conjunt de l'estat) es continua reduint" després de complir-se gairebé la primera meitat de l'any.

DESIGUALTAT PER PROVÍNCIES

Les dades facilitades des de Comerç també detallen el volum d'exportacions per demarcacions. Barcelona , de nou, és la província que va experimentar una pujada percentual més gran pel que fa a les exportacions, amb un creixement del 21% respecte al maig del 2022.

També va registrar una pujada, encara que molt més moderada, la demarcació de Girona . En aquest cas, el conjunt de productes que portaven el segell de les comarques gironines van pujar el 2,2%.

En canvi, les altres dues províncies de Catalunya van tancar el mes de maig d'aquest any amb xifres pitjors que les que van obtenir el maig del 2022. Lleida ha estat la que ha viscut un descens més considerable, amb un retrocés d'exportacions 1%, mentre que més moderat ha resultat la reculada de Tarragona , que va baixar en un 2,4%.

QUINS PRODUCTES S'EXPORTEN MÉS JA ON VAN?

Després de presentar els resultats, el ministre del ram, Héctor Gómez, va assegurar que els productes que més van sortir d'Espanya van ser els "béns d'equip, els sectors automòbils, alimentació, begudes i tabac i productes químics".

El responsable del ministeri, a més, ha destacat que "les dirigides a la Unió Europea van assolir el 63,6% del total de les exportacions, creixent un 7,7% interanual els cinc primers mesos any". Gómez va afirmar que "les vendes a la zona euro (55,7% del total) van créixer un 7,1% i les destinades a la resta de la Unió Europea (7,8% del total), es van incrementar un 12,3%" .

A més, les vendes a tercers destins van ser del 36,4% del total i també van pujar un 4,3% en aquest període, amb increments de les exportacions a Oceania (20,7%), Amèrica Llatina (20,1%) i Amèrica del Nord (1,6%).

IMPORTACIONS

Paral·lelament, el Ministeri també van registrar aquest mateix mes un augment de l'1,6% respecte a un any anterior, fins a 10.089,2 milions d'euros, per la qual cosa el saldo comercial va registrar un dèficit de 1.072 milions d'euros, inferior al de maig del 2022, que va ser de 1.332 milions.

Comerç també desglossa les dades de les importacions a les 4 demarcacions de Catalunya, assenyalant que van augmentar un 12,8% a Lleida i un 2,2% a Barcelona, i van retrocedir un 2,1% a Tarragona i un 0,7% a Girona.