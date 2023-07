Salari / Arxiu

El salari brut anual per treballador va assolir els 25.353,22 euros el 2022, fet que suposa un augment del 4,6% respecte a l'any anterior, i es va situar en el nivell més elevat des de l'inici de la sèrie, el 2008, segons els resultats de l'Enquesta Anual de Cost Laboral (EACL), publicada aquest divendres per l'Institut Nacional d'EA.

L'INE ha explicat que aquest salari anual brut per treballador de 25.353,22 euros va representar el 74% del cost laboral total, mentres que la partida més important dels costos no salarials van ser les cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social (8.055,63 euros per treballador), que van representar el 23,5% del cost.

D'aquesta manera, els sous i els salaris més les cotitzacions a la Seguretat Social van constituir conjuntament, per tant, el 97,4% del cost brut.

En total, el cost laboral per treballador en termes bruts va ser de 34.286,05 euros el 2022, cosa que representa un increment del 4,2% respecte de l'any anterior. Si es resten les subvencions i deduccions que es van rebre de les administracions públiques, s'obté un cost net de 34.058,83 euros, amb un creixement anual del 4,1%.

Amb l'entrada en vigor del Reial decret llei 2/2022, de 22 de febrer, els ERTE Covid que estiguessin vigents a data 24 de febrer es van prorrogar fins al 31 de març de 2022. A partir d'aquesta data es van mantenir únicament els regulats als articles 47 i 47 bis de l'Estatut dels Treballa. La incidència d'aquesta figura durant el 2022 va ser molt reduïda; de fet, les hores no treballades per raons tècniques o econòmiques (que inclouen les no treballades per ERTE) recollides a l'enquesta van disminuir en mitjana un 91,8% respecte de l'any anterior, segons l'INE.

A més dels salaris i cotitzacions, 491,74 euros anuals es van destinar a beneficis socials per treballador (cotitzacions voluntàries a assegurances i plans de pensions, prestacions complementàries a la Seguretat Social i despeses de caràcter social), 172,81 euros a altres despeses derivades del treball (indemnitzacions per fi de contracte, transport de treball, petit utillatge i roba4) a indemnitzacions per acomiadament i 68,32 euros a formació professional.

SOU DE 63.074 EUROS EN EMPRESES DE SUBMINISTRAMENT D'ELECTRICITAT

Les diferències entre el cost laboral per treballador segons les diferents activitats de la classificació van ser notables i van oscil·lar des dels 20.744,17 euros anuals bruts per treballador a l'hostaleria fins als 82.181,05 euros per assalariat en empreses de subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat.

Pel que fa al salari mitjà a les empreses de subministrament d'electricitat, i gas, l'INE indica que es va situar en 63.074 euros bruts per treballador el 2022, mentre que a l'hostaleria va ser de 15.175,7 euros.

A les empreses vinculades a activitats financeres i d'assegurances, el salari brut mitjà va ser de 50.391 euros, mentre que a les companyies d'activitats administratives i serveis auxiliars va ser de 17.336,67 euros.

MADRID REGISTRA EL COST LABORAL MÉS ELEVAT, AMB 40.131 EUROS

Atenent les diferències per territoris, els costos laborals més elevats el 2022 es van donar a la Comunitat de Madrid (40.131,84 euros), el País Basc (39.624,16) i Catalunya (36.739,55). Per contra, els més baixos es van observar a Extremadura (27.430,24 euros), Canàries (28.722,58) i Regió de Múrcia (29.961,87).

Atenent la variació del cost laboral respecte a l'any anterior, les Canàries (10,8%), les Balears (9,3%) i la Rioja (5,3%) van presentar les taxes més elevades. Per contra, Regió de Múrcia (1,2%), País Basc (2,5%) i Principat d'Astúries (2,6%) van registrar els augments més baixos.

REGULACIÓ DE LES RELACIONS LABORALS

La major part dels centres, el 95% --que corresponen al 86,8% dels treballadors--, van estar regulats per convenis col·lectius l'any 2022, i l'àmbit amb més proporció és l'inferior a l'estatal (convenis sectorials autonòmics, provincials, etc.).

Del total de treballadors amb conveni, un 3,8% van veure modificades les seves condicions de treball respecte al que s'establia al conveni col·lectiu de referència.

Pel que fa als components del cost, l'INE apunta que el cost laboral més alt es va donar en aquells centres regulats mitjançant una altra forma que no era el conveni col·lectiu, seguit dels centres amb conveni d'empresa o centre de treball.