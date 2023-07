Terrasses a la Rambla del Poblenou de Barcelona / @EP

Després d'una extensa vida laboral, nombroses persones anhelen una jubilació plena de comoditats. No obstant això, la realitat és que en molts casos les pensions generen un poder adquisitiu reduït, cosa que fa difícil aconseguir un retir opulent.

Afortunadament, hi ha països on aquesta prestació pot permetre un nivell de vida més alt gràcies al nivell assequible dels preus. No obstant això, una altra inquietud que preocupa aquest grup de persones és la seguretat al seu lloc de residència, buscant l'equilibri perfecte entre millorar el seu poder adquisitiu sense sacrificar gens ni mica la seva sensació de protecció.

SmartAsset ha creat un rànquing per determinar a quins països és possible estirar la pensió, considerant el nivell de preus, l'accés a la sanitat i l'índex de pau que avalua més de 160 països en aspectes com la qualitat de vida i l'estabilitat social. Segons aquest rànquing, aquests són els països on la jubilació surt més barata i segura a Europa:

ESPANYA

El nostre país és una de les destinacions més estimades per jubilats europeus i americans a causa de la seva rica oferta artística, cultural i gastronòmica, el seu clima agradable, les seves belles platges i la seva impressionant naturalesa. A més, el país té un cost de vida molt assequible en comparació amb altres regions europees principals. Cal no oblidar que Espanya ha aconseguit ser el primer país de la zona de l'euro que deixa la inflació per sota del 2%, per la qual cosa és dels més assequibles per establir-se.

Si optes per aquesta destinació, és important que sàpigues que els lloguers a les grans ciutats oscil·len entre els 800 i 1.500 euros. A més, s'ofereixen generosos descomptes en transport públic, museus i altres activitats per a persones de més de 65 anys. Espanya és una opció ideal per a aquells que busquen una jubilació plaent i plena d'experiències en un entorn enriquidor i assequible.



PORTUGAL

El país lusità és el destí ideal si busques una jubilació tranquil·la i una millora en la qualitat de vida. Aquesta nació és considerada la sisena ciutat més segura del món i compta amb un nivell de preus molt moderat. A més, el seu agradable clima i la seva àmplia oferta de destinacions que combinen sol i platja amb opcions culturals converteixen aquesta regió en un dels llocs preferits per a la residència de gent gran.

REPÚBLICA XECA

La República Txeca ofereix un excel·lent equilibri entre assequibilitat i seguretat, ocupant fins i tot el vuitè lloc a l'Índex de Pau Global. Els costos immobiliaris en aquest país són significativament més baixos que a gran part d'Europa occidental, cosa que el converteix en una opció atractiva per establir-se.

A més, trobareu una àmplia gamma d'experiències per gaudir, especialment si sou un aficionat a la història. La República Txeca és famosa com la capital mundial dels castells, i destaca l'imponent Castell de Praga que es manté des de l'Edat Mitjana. A més, el país compta amb 20 monuments catalogats com a patrimoni cultural i mundial per la UNESCO.

ESLOVÈNIA

Si estàs buscant la possibilitat de retirar-te als Alps, però els preus a França o Suïssa són inabastables per a tu, Eslovènia es presenta com una alternativa sòlida. De fet, International Living ha qualificat la ciutat eslovena de Ljubljana com una de les 10 millors ciutats del món per jubilar-se.

Segons Live and Invest Overseas , una organització especialitzada a proporcionar informació per a empreses que es muden a l'estranger, una parella pot llogar còmodament un apartament a Ljubljana per uns 600 euros al mes. Aquesta xifra resulta força atractiva per a aquells que volen gaudir de la bellesa i encant dels Alps sense incórrer en els alts costos que es troben en altres llocs propers.

Eslovènia, amb el seu paisatge impressionant i un ambient acollidor, es consolida com una opció interessant per als que busquen una jubilació tranquil·la i assequible a la regió alpina.

ÀUSTRIA



És cert que Àustria es troba entre els països una mica més cars de la nostra llista, però la qualitat de vida i seguretat la posicionen entre els 10 països més habitables segons l'Índex de Pau Global. Llogar un apartament en aquesta ciutat inigualable té un cost aproximat de 800 euros, però a canvi, s'ofereix una interminable varietat de museus, belles arts i arquitectura de renom mundial per gaudir. Àustria és una destinació molt atractiva per a aquells que busquen una jubilació en un entorn culturalment enriquidor i segur.

És important esmentar que, per jubilar-se en aquesta regió, necessitaries obtenir un permís de residència després de sis mesos. Àustria ofereix experiències i beneficis que fan que valgui la pena considerar-la com una opció per gaudir de la jubilació.