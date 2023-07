Naturgy va obtenir un benefici net de 1.045 milions d'euros el primer semestre de l'any , cosa que representa un increment del 87,6% respecte al mateix període de l'exercici passat , va informar la companyia.

L'energètica presidida per Francisco Reynés va destacar que aquest resultat es va recolzar en "el bon exercici de les activitats liberalitzades internacionals, en particular, per les activitats de Gestió de l'energia i Comercialització, i l'evolució positiva del resultat financer, que reflecteix el fort despalanquejament aconseguit en el període".

El resultat brut d'explotació (Ebitda) del grup es va situar al tancament del juny als 2.849 milions d'euros, amb un increment del 39,2% respecte al primer semestre del 2022.

Així mateix, Naturgy va anunciar que el 7 d'agost vinent abonarà un dividend a compte dels resultats del 2023, el primer, de 0,50 euros per acció. Aquest import és un 66% superior als 0,30 euros que el grup va pagar el 2022 als seus accionistes en el primer dividend a compte.

El consell d'administració ha establert el sòl del dividend anual per al període 2023-2025 en 1,40 euros per títol, davant del de 1,20 euros per acció anterior, condicionat a mantenir una valoració de ' BBB' per S&P.

Aquest nou sòl és consistent amb el 'payout' mitjana del 85% compromès el juliol 2021 . Segons els preus actuals de l'acció, això suposa una rendibilitat superior al 5% i "compensa als milers d'accionistes de la companyia la pujada dels costos per tipus d'interès i d'inflació", va assenyalar l'empresa.

ACTUALITZACIÓ DEL SEU PLA ESTRATÈGIC



Aquesta revisió a l'alça del dividend s'emmarca en l'actualització del seu pla estratègic que el grup ja va avançar el 12 de juliol passat, després de donar per tancada la bretxa oberta al consell pel possible nomenament d'un conseller delegat , després de la renúncia a l'oferiment del càrrec per part del directiu Ignacio Gutiérrez-Orran '.

Així, Naturgy preveu assolir el 2025 un Ebitda de 5.100 milions d'euros, davant els 4.800 milions d'euros de la previsió anterior; i un benefici net de 1.800 milions d'euros, fet que suposa un 20% més que els 1.500 milions d'euros que estimava anteriorment.

Per part seva, les inversions se situen en els 13.200 milions d'euros, xifra una mica inferior als 14.000 milions anteriorment estimats per al període 2021-2025. Del total d'inversions previstes entre el 2023 i el 2025, el 61% es destinarà al desenvolupament de renovables i el 28% al negoci de xarxes.

Pel que fa al deute net, el grup el situa en el seu nou 'full de ruta' als 16.000 milions d'euros el 2025, gairebé 1.000 milions inferior a la previsió anterior.

Pel que fa a aquest primer semestre del 2023, en general, les activitats liberalitzades internacionals de l'energètica en aquesta primera meitat del 2023 van continuar beneficiant-se de l'escenari energètic dels darrers dotze mesos, mentre que les activitats regulades van experimentar un lleuger increment respecte al primer semestre del 2022.

XARXES UN 43% DE L'EBITDA I EL NEGOCI LIBERALITZAT UN 57%



Els negocis de Xarxes van registrar un Ebitda de 1.261 milions d'euros els sis primers mesos del 2023, amb un increment del 5,3%. Així, els negocis de Xarxes van contribuir el 43% a l'Ebitda del Grup el primer semestre del 2023.

L'activitat de Xarxes a Espanya es va veure afectada principalment per la menor retribució i demanda, especialment en gas, com a conseqüència de les temperatures suaus i la menor demanda industrial; mentre que el negoci de Xarxes a Llatinoamèrica es va beneficiar principalment de les actualitzacions de tarifes que van reflectir la inflació de períodes anteriors.

Per la seva banda, les activitats liberalitzades o negocis de Mercats van ser responsables de la major part del rendiment de l'energètica en comparació amb el primer semestre del 2022, registrant un Ebitda agregat de 1.677 milions d'euros, amb un creixement del 84,1% comparat amb el primer semestre del 2022, on les activitats de gestió de l'energia i el creixement de l'energia i el creixement de l'energia. D'aquesta manera, els negocis de Mercats van contribuir el 57% a l'Ebitda de la companyia el primer semestre de l'any.

REDUEIX EL SEU DEUTE FINS ALS 10.752 MILIONS



Mentrestant, Naturgy va reduir la posició de deute net des de 12.070 milions d'euros a finals del 2022 fins a 10.752 milions d'euros al tancament del juny. Així, el deute net sobre Ebitda va disminuir de 2,4 vegades a finals de l'any passat a 1,9 vegades el primer semestre del 2023.

D'aquesta manera, l'energètica manté una situació de liquiditat amb 10.108 milions d'euros en efectiu disponible i equivalents i línies de crèdit no disposades al tancament del primer semestre del 2023.

Pel que fa a les inversions en aquests sis primers mesos del 2023, es van situar en 839 milions d'euros, amb un increment del 16,4% davant del mateix període de l'any anterior. Prop d'un 65% es va destinar al creixement renovable i al desenvolupament de xarxes, tant a Espanya com a Llatinoamèrica.

Reynés ha assenyalat que aquests resultats "mantenen l'evolució positiva dels que ja presentem al mercat corresponents al 2022, i superen els objectius d'eficiència operativa, generació de caixa, materialització d'inversions i reducció de deute".

A més, el directiu ha considerat que "demostren la solidesa del pla industrial de la companyia, que ens està permetent transformar el nostre 'mix' energètic gràcies a una decidida aposta per la inversió, a la vegada que consolida el nostre paper com a garant de la seguretat de subministrament energètic a Espanya".

UNA POTÈNCIA RENOVABLE EN OPERACIÓ DE 5,7 GW



Actualment, Naturgy compta amb una potència renovable en operació de prop 5,7 gigawatts (GW), amb un increment de gairebé 400 megawatts (MW) en els últims sis mesos a nivell global -250 MW a Espanya-.

A Espanya, la companyia té una trentena de parcs eòlics i plantes fotovoltaiques en construcció, que permetran incorporar prop d'un GW de potència instal·lada a la cartera del grup al llarg del 2024. Així mateix, continua amb el desenvolupament de diversos projectes de biometà i hidrogen