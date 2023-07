Foto: Arxiu

La secretària d’Habitatge del Departament de Territori, Marina Berasategui Canals, i el director general d’Habitatge i Sòl del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Francisco Javier Martín Ramiro, han signat el conveni que formalitza el finançament per a la rehabilitació de 13 promocions d’habitatges públics gestionades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb Fons Next Generation, dins els àmbits d’actuació denominats Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP).

23 MILIONS D'EUROS PER A FER REHABILITACIÓ PER A FER REHABILITACIÓ ENERGÈTICA EN 919 HABITATGES PÚBLICS

L’estimació de la inversió prevista en les actuacions és de 22.634.400 euros, que inclou l’aportació feta pel MITMA mitjançant el Programa d’ajudes a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri (programa 1), 8 milions finançats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 1 milió d’euros provinents de fons de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL).

Els ajuts corresponen al programa 1 dels Fons Next Generation, que finança la rehabilitació d’edificis sempre que es compleixin els requisits energètics del RD/853/2021. Es a dir, que es garanteixi una reducció mínima del 30% del consum d’energia primària no renovable i una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració en zona climàtica D i E d’un 35%, i en Zona climàtica C d’un 25% segons la classificació climàtica del CTE.

Així mateix, també es financen actuacions d’urbanització, reurbanització o millora de l’entorn físic, com per exemple la instal·lació d’ascensors, instal·lacions de sanejament o zones verdes i zones comunitàries. Finalment, el programa també impulsa la creació d’oficines de rehabilitació en els mateixos barris per facilitar la gestió de les actuacions.

D’aquesta manera, es rehabilitaran les 13 promocions que es detallen a continuació, que abasten 919 habitatges situats en 53 edificis, tots propietat de la Generalitat: