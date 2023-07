Startups / Arxiu

Les startups situades a Barcelona han captat 527 milions d'euros en 67 operacions de finançament el primer semestre de l'any, un 51% més que els 349 milions d'euros aconseguits per les empreses emergents a Madrid a 73 operacions, segons un informe de la Fundació Innovació Bankinter.

Tot i això, l'estudi remarca que les dues ciutats cauen al voltant d'un 47% en volum d'inversió en comparació del mateix període del 2022.

D'aquesta manera, les dues urbs acaparen gairebé el 85% dels 1.035 milions d'euros d'inversió captats per les startups espanyoles a la primera meitat de l'exercici, així com gairebé el 67% del total de 209 operacions de finançament per a empreses emergents que van tenir lloc al país.

En aquest sentit, els 1.035 milions d'euros d'inversió captats per les startups espanyoles suposen un 30% menys que el finançament aconseguit els sis primers mesos del 2022. Tot i aquesta reducció del volum inversor, les 209 operacions a Espanya suposen un increment interanual del 12%.

Després de Barcelona i Madrid, l' eix mediterrani (València, Alacant, Múrcia) es consolida com a tercera zona més activa d'inversió, mentre que Pamplona i Gijón apareixen al cinquè i vuitè lloc gràcies a les operacions de Veridas (15 milions d'euros) a Pamplona i de Biow (5 milions d'euros) i Plexigrid (4,5 milions d'euros).

TENDÈNCIA



"La primera meitat del 2023 segueix la línia dels últims mesos del 2022 a l'ecosistema de startups espanyol, amb un augment de l'activitat davant la tendència de desacceleració en el volum d'inversió", assenyala l'informe de l''Observatori de Startups' de l'organització.

Tot i això, si es descompten les grans rondes d'inversió (les de més de 50 milions d'euros) l'import captat entre el gener i el juny és de 681 milions d'euros, gairebé la mateixa xifra que a la segona meitat del 2022 (689,5 milions d'euros), "cosa que confirma la resiliència de l'ecosistema subjacent de fases inicials".

"El primer semestre de l'any ha estat marcat per un augment rellevant en el nombre d'operacions de fases 'pre-seed' i 'seed' (78 enfront de 67 en el segon semestre del 2022) i encara més gran de sèrie B (35 operacions enfront de 21). Creixen també les operacions de sèrie A (70 enfront de les 62). 2022)", afegeix l'anàlisi.

Quant a les desinversions, disminueix el volum de sortides per preu pagat, igual que el nombre d'operacions, i segons l'informe el primer semestre de l'any 2023 ve marcat per una disminució tant del volum (980 milions d'euros, un 22% menys que en el mateix període del 2022) com de nombre d'operacions recollides (32, un 4).

En aquest context, en els sis primers mesos del 2023 els fons de capital risc continuen tenint un "pes molt destacat" a l'ecosistema espanyol d'startups, si bé el seu volum d'inversió disminueix fins a un 68% si es compara amb el mateix període del 2022.

En relació amb el darrer semestre del 2022, el nombre d'operacions va créixer lleugerament (92 enfront de 85) i el volum va disminuir un 41%.

"Destaca el creixement de corporate venture, que passa de 15 a 30 operacions de l'anterior semestre a aquest i de 79 milions d'euros a 290 milions d'euros en volum invertit. També destaca la disminució del volum d'inversió dels 'family office', que passa d'un volum de 149 milions d'euros el primer semestre de 2 amb el mateix nombre d'operacions (6)”, afegeix l'estudi.

SECTORS



Pel que fa als sectors d'activitat de les startups que han rebut inversions en el període analitzat, es torna a posar al capdavant el de les fintechs i insurtechs, tant per nombre d'operacions (29) com per volum captat (155 milions d'euros).

Els segueixen els sectors de mobilitat i logística i els de viatges i turisme, que amb "moltes menys" operacions (11 i 6, respectivament) arriben a volums similars d'inversió (142 milions d'euros i 122 milions d'euros).

"Per últim, destaca el creixement del sector 'classifieds/directory', que amb gairebé 90 milions d'euros d'inversió (+2.500%) es col·loca en quarta posició. Aquest fenomen s'explica per l'operació d'inversió a Wallapop de 81 milions d'euros", expliquen els autors de l'informe.

CREIX LA INVERSIÓ LOCAL



Una altra de les conclusions de l'estudi és l'augment del pes dels inversors locals, que cada vegada participen més en rondes més grans. Així, la inversió local va créixer el primer semestre fins als 340 milions d'euros, un 42,5% més que el mateix període de l'any passat.

"Crida l'atenció que el nombre d'operacions ha disminuït, demostrant que l'inversor local entra cada vegada més en rondes més grans (119 operacions, que suposen un 23,7% menys que en el mateix període de l'any passat). Les rondes on inverteixen inversors estrangers cauen tant en inversió pura estrangera (en rondes tancades únicament per inversors internacionals"