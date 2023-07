Persona jubilada / Arxiu

El sistema públic de pensions és un dels més importants pel que fa a economia, donat el seu abast i el potencial impacte que qualsevol modificació pugui tenir sobre un gran nombre de persones. El Cercle d'Empresaris va presentar a principis de juliol una proposta com a reforma per garantir la sostenibilitat de les pensions: situar l'edat legal de jubilació a Espanya entre els 68 i els 72 anys.



Actualment, l'edat legal de jubilació a Espanya per percebre el 100% de la pensió se situa als 66 anys i 4 mesos. Això no obstant, si un treballador ha cotitzat més de 37 anys i 9 mesos, l'edat de jubilació es redueix als 65 anys. Per a l'any 2027, s'espera que l'edat legal de jubilació arribi als 67 anys, i el requisit de cotització per jubilar-se als 65 anys amb el 100% de la pensió augmentarà a 38 anys i sis mesos.

Fins i tot sense arribar a completar la reforma de jubilació proposada pel Cercle d'Empresaris, Espanya ja és entre els països europeus que tenen una edat de jubilació més tardana.

A la majoria dels països de la Unió Europea, l' edat de jubilació establerta o prevista és de 65 anys. En aquest context, Espanya es troba en un grup juntament amb Alemanya, Bèlgica, Bulgària, Grècia i Itàlia, perquè té l'ambició de posposar-la fins als 67 anys. Només Països Baixos i Dinamarca tenen metes encara més tardanes pel que fa a l'edat de jubilació dins de la Unió Europea.

En comparació amb els països veïns, Espanya també té una edat de jubilació més elevada, tant amb Portugal com amb França. Els portuguesos mantenen l'edat a 66 anys i quatre mesos. En canvi, els francesos tenen com a objectiu endarrerir-la als 64 anys, partint des dels 62 anys i tres mesos actuals. Tot i això, els francesos no van estar gaire a favor d'aquesta mesura, aprovada pel Govern d'Emmanuel Macron la matinada del 15 d'abril, ja que va desencadenar una onada de protestes molt contundent.

Més enllà d'elevar l'edat de jubilació per mitjà de decisions polítiques, hi ha països que ho han fet basant-se en l'esperança de vida, per la qual cosa encara s'endarrereix més l'edat de jubilació. Dinamarca, Països Baixos, Grècia, Itàlia, Portugal, Estònia, Finlàndia, República Txeca, Xipre i Suècia són alguns dels països que han adoptat aquesta mesura.

Pel que fa als sistemes d'incentius i penalitzacions , semblants a la proposta plantejada pel Cercle d'Empresaris, diversos països ja els apliquen. Segons el centre finlandès, Suècia, Noruega, els Estats Units, Austràlia i el Canadà en són alguns exemples. En el cas dels Estats Units, un treballador que vulgui rebre el 100% de la pensió a què té dret haurà de romandre en activitat fins als 66 anys i 4 mesos, i aquesta edat s'incrementarà fins als 67 anys.



Pel que fa a Espanya, ja hi ha un règim d'incentius i penalitzacions que permet sol·licitar la jubilació en una franja determinada. Si s'ha cotitzat tant com per retirar-se als 65 anys, és possible sol·licitar una jubilació anticipada als 63 anys, però amb una reducció a la pensió. La magnitud d'aquesta reducció depèn del temps cotitzat i de l'anticipació amb què se sol·liciti la retirada en relació amb l'edat legal corresponent.

Un dels països que presenta una de les jubilacions més primerenques és Rússia , encara que també ha establert un augment progressiu de l'edat de jubilació. El 2023, l'edat legal de jubilació per a les dones russes és de 56 anys i 6 mesos, mentre que per als homes és de 61 anys i 6 mesos. L'objectiu de Moscou en aquest àmbit és endarrerir la jubilació per a les dones fins a 60 anys i per als homes fins a 65 anys.