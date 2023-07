Foto: Freepik

Una mitjana d'1,3 milions de treballadors s'absenten cada dia del lloc de treball, segons l' Informe Trimestral sobre l'Absentisme Laboral de Randstad.

Concretament, durant el primer trimestre del 2023, dels 1.290.244 els professionals que no van assistir al seu lloc de treball diari, el 23,1% (289.166) ho van fer malgrat no estar de baixa, mentre que el 76,9% (992.078) es van absentar per una incapacitat temporal.

L'absentisme laboral suposa que a Espanya es perdi el 6,3% del total de les hores pactades, i s'incrementen dues dècimes respecte als tres últims mesos.

Per part seva, l'absentisme no a causa d'incapacitats temporals, és a dir, el no justificat, va registrar una taxa de l'1,5%, el mateix percentatge del trimestre passat, detalla Randstad.

CATALUNYA, ANDALUSIA, MADRID I C. VALÈNCIA, LÍDERS EN ABSENTISME

L'informe de Randstad ha fet una anàlisi per comunitats autònomes , i han arribat a la conclusió que, quant al volum de treballadors en absentisme total, Catalunya (228.118), Andalusia (193.846), la Comunitat de Madrid (179.862) i la Comunitat Valenciana (132.372) superen els 100.000, fet que suposen prop del 57% de tots els professionals que s'absenten diàriament durant el primer trimestre del 2023.

A l'altra banda de la taula amb els menors treballadors que s'han absentat de les seves feines hi ha les Balears (25.289), Navarra (18.485), Cantàbria (17.797) i la Rioja (7.385).

PAÍS BASC, GALÍCIA I CANTÀBRIA, AMB LA TAXA D'ABSENTISME MÉS ALTA

Pel que fa a les taxes amb més absentisme , lideren el rànquing País Basc (8,7%), Galícia (7,3%) i Cantàbria (7,2%) A aquestes comunitats els segueix Canàries (7,1%), Castella i Lleó, Astúries, Extremadura (cadascuna amb el 6,8%), i la Regió de Múrcia, Navarra i Catalunya (totes tres amb el 6,5%).

Amb taxes d'absentisme més discretes o per sota de la mitjana nacional (ubicada al 6,3%), es troben Castella-la Manxa i Aragó (ambdues amb 6,2%), el País Valencià (6%) i Andalusia ( 5,8%). Les regions amb una taxa d'absentisme més baixa, un trimestre més, van ser les Balears (4,8%), la Rioja (5,1%) i la Comunitat de Madrid (5,6%).

INDÚSTRIA ESTÀ AL CAP DE L'ABSENTISME

Per sectors, Randstad Research revela que la indústria és on es registra més absentisme, amb una taxa del 6,4%, seguit per serveis, amb el 6,3%, la mateixa taxa que la mitjana nacional.

Al sector de la construcció és on menys absentisme es produeix, amb una taxa d'absentisme del 4,7%. Els percentatges d'absentisme més importants van tenir lloc en activitats postals i de correus (10,9%), assistència en establiments residencials i activitats de jocs d'atzar i apostes (ambdues amb el 10,8%).

També a les activitats sanitàries , que tornen a ubicar-se entre els primers llocs, amb una taxa d'absentisme de gairebé el 10% (9,9%). Per contra, els sectors d'activitat que han registrat taxes d'absentisme menors durant el primer trimestre del 2023 han estat activitats relacionades amb l'ocupació (2,4%), activitats jurídiques i de comptabilitat, activitats relacionades amb la informàtica i la recerca i el desenvolupament (totes amb el 3,3%).