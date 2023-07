Delegat territorial del Grup Social ONCE, Enric Botí / ONCE

El Grup Social ONCE va assolir el 2022 a Catalunya el seu rècord històric de generació d'ocupació per a persones amb discapacitat amb 1.567 nous llocs de treball. A tot l’Estat se’n van crear 13.230. És un nou màxim a Catalunya, que supera les 1.535 ocupacions del 2021 i una tercera part més dels 1.044 de llocs de treball generats el 2019, l’any prepandèmia.

De les 1.567 noves ocupacions, 246 han estat directes, internes com a personal d’ONCE, Fundació ONCE i ILUNION. I el gruix més destacat, 1.321 treballs i places ocupacionals que el Grup Social ONCE ha intermediat per a altres empreses i entitats a les comarques catalanes.

Amb aquestes dades, el Grup Social ONCE dona feina a Catalunya a 6.982 persones de manera directa. Globalment, el Grup Social ONCE dona ocupació a 1 de cada 504 persones que treballa a Catalunya.

El retorn social que el Grup Social ONCE fa a Catalunya es completa amb la inversió destinada a persones cegues o amb altres discapacitats, que arriba a més de 72 milions d’euros (72.283.047). I amb el pagament de premis als clients de les seves loteries responsables, segures i socials, que han repartit més de 135 milions d’euros (135.281.715,71), que són il·lusions cada dia per tots els racons del territori català.

Són les dades més destacades de l'Informe de Valor Compartit del Grup Social ONCE 2022. “Donem les gràcies a la societat catalana que amb la seva solidaritat fa possible la nostra labor, basada en el retorn social. Tornem tot el que rebem amb ocupació, formació, educació, accessibilitat, tecnologia, innovació, autonomia, inclusió i noves oportunitats de vida per a les persones amb discapacitat”, subratllen el delegat de l'ONCE a Catalunya, Enric Botí i el president del Consell Territorial, David Bernardo.

ENRIC BOTÍ: "EL RESULTAT DEL QUE NOSALTRES ACONSEGUIM SÓN PERSONES"

En declaracions a Catalunyapress el Delegat Territorial de l'ONCE a Catalunya va analitzar els resultats obtinguts i va afirmar :"anem consolidant les xifres d'ocupació. Tenim creació d'ocupació interna, que són les xifres aportades en aquest document, i tenim creació d'ocupació externa, amb intermediaris laborals o empreses que participen. Estem molt contents perquè és una reactivació de l'economia, que al mateix temps genera ocupació en el Grup Social ONCE. Ara hi ha més formació digital per a persones amb discapacitat que generen noves oportunitats. És un treball que es va fent a poc a poc. És important créixer i t'adones del suport que ens dona cada dia la ciutadania per a aconseguir-lo".

Referent al grup empresarial ILUNION Botí el va definir com "un projecte que té moltes divisions empresarials. Té botigues dins dels hospitals, bugaderies industrials, hotels, serveis de neteja, jardineria, manteniment i vigilància. És un grup que es va consolidant any rere any, genera ocupació i mou l'activitat econòmica social. L'important a Catalunya és que 1 de cada 504 persones que tots els dies tenim la sort de sortir a treballar forma part del Grup Social ONCE".

"Cal destacar" afirma Botí "que el Grup Social ONCE aconsegueix aquestes dades, que no sols són dades, sinó que el resultat del que nosaltres aconseguim són persones. Ho aconseguim per la confiança que ens dona la ciutadania cada vegada que comprarà loteria social, i sobretot, ho aconseguim perquè crec que treballem bé paraules amb onze lletres i que són molt especials".

"La primera és oportunitat . És una paraula que ens demostren que 1.567 persones troben any rere any una oportunitat per a una vida laboral. La segona paraula és solidaritat, fem el que fem perquè ho compartim també amb qui més ho necessita. A les persones vulnerables els donem una oportunitat de vida, treball, autonomia, rehabilitació, esport i ho fem solidàriament. Recollim el que ens dona la ciutadania cada dia i el retornem solidàriament a les persones que el necessiten. La tercera paraula és perspectiva, és a dir, estar pensant constantment en l'endemà. On estaran les noves oportunitats? Com podem ser més solidaris? Quines persones necessiten més ajuda? Crec que és molt important que el Grup Social ONCE tingui la seva visió en el present i en el futur”.

JOC RESPONSABLE,LA BASE D'UNA GRAN LABOR SOCIAL

A Catalunya, les vendes de productes de loteria responsable, segura i social es van elevar fins als 241 milions d’euros (227 milions, el 2021), amb un increment del 6,17% respecte a l’exercici anterior. A tot l’Estat, les vendes van ser un 8,5% més, fins als 2.426 milions d'euros.

Els ingressos van permetre, entre moltes altres accions, acollir quasi mig miler de persones que van perdre la vista el 2022, amb 437 nous afiliats i afiliades a Catalunya, que reben l'atenció personalitzada amb què ja compten les persones cegues o amb discapacitat visual greu afiliades a l'ONCE, 10.148 a tot Catalunya. Totes elles tenen gratuïtament serveis socials i un suport integral. A l’Estat, els nous afiliats van ser 3.100, fins a un total de 70.490 persones.

A Catalunya hi ha 1.172 estudiants cecs o amb discapacitat visual greu que estudien als centres ordinaris amb el suport dels professionals del Centre de Recursos Educatius CRE ONCE Barcelona. I treballen 157 gossos pigall a les comarques catalanes. L’any passat es van lliurar 21 gossos guia nous (19 a Barcelona i dos a Girona).

El retorn a la ciutadania va continuar amb la tasca de Fundació ONCE, que va distribuir el 2022 un total de 115,6 milions (un 3% de les vendes d'ONCE i cogestió de Fons Social Europeu). A terres catalanes, va ajudar 131 organitzacions socials de la discapacitat, que van poder fer realitat 301 projectes d'ocupació, formació o accessibilitat. Sense oblidar 102 beques per a estudiants amb discapacitat, principalment universitaris.

IMPULS A LA INCLUSIÓ I LA IGUALTAT

El 2022, el Grup Social ONCE ha realitzat a tot l’Estat un impuls sense precedents a dues realitats que en formen part del seu ADN: la igualtat a través de l'ocupació per a persones amb discapacitat i la igualtat per a dones. Ha incrementat en 4,2 punts el percentatge de persones amb discapacitat a la plantilla, fins a un 62,4%; i a 1,5 punts el percentatge de dones, fins al 44,3%. En total, 68.705 treballadors i treballadores (6.982 a Catalunya), quart ocupador no estatal a Espanya, primer del món en persones amb discapacitat (42.844) i amb 30.434 dones en plantilla.

En el conjunt de l’àmbit estatal, l'exercici passat es va superar, a més a més, la sèrie històrica d'impuls a l'ocupació de persones amb discapacitat des del Grup Social ONCE (amb la col·laboració de terceres entitats), amb 13.230 nous llocs de treball repartits entre 818 ocupats per persones amb discapacitat visual; 5.327 amb discapacitat física; 980 per a persones sordes; 2.391 amb discapacitat intel·lectual; 2.327 llocs per als qui tenen discapacitat psicosocial (anteriorment malaltia mental); i 1.387 amb altres discapacitats diferents.

D'altra banda, el Grup Social ONCE va signar el 2022 un total de 8.401 contractes indefinits, dels quals 1.155 ho van ser per a venedors i venedores dels productes de loteria i va aconseguir 259 llocs de treball per a dones amb discapacitat víctimes de violència de gènere.

Gran part d'aquesta acció es recolza en la gestió d'un model de Joc Responsable, segur i social, amb 85 anys d'història a peu de carrer de la mà de més de 19.000 venedors i venedores, 2.400 a Catalunya, totes persones amb discapacitat. Els productes de loteria superen cada any els controls més estrictes de l'Administració, de l'Associació Mundial de Loteries (WLA) i de l'Associació de Loteries Europees (EL) i, el 2022, van rebre un segell especial per obtenir per cinquena vegada consecutiva els màxims estàndards de joc responsable fixats per European Lotteries (EL), organització marc de les loteries estatals d'Europa.

EMPRESES SOCIALS

ILUNION va tancar el 2022 amb un rècord de vendes de 1.000,2 milions d'euros (+10,6%) i més de 1.000 nous llocs de treball, que el situen com a gran ocupador de persones amb discapacitat (42,8% de la plantilla). Compta amb 480 centres de treball (49% centres especials d'ocupació d'iniciativa social), dels quals 39 són a Catalunya, amb presència a totes les províncies, fet que el converteix en motor de l'economia local i fixador d'ocupació i activitat. A més, a l'exercici 2022, es van realitzar inversions per 91 milions d'euros, més de 7 milions a Catalunya.

En els darrers anys, les empreses del Grup Social ONCE (ILUNION) han impulsat la contractació de persones en risc d'exclusió, com ara 119 dones víctimes de violència de gènere, 28 refugiats ucraïnesos i 293 persones vulnerables.