Ignacio Galán, president d'Iberdrola / Iberdrola

Iberdrola avança a pas ferm al seu Pla Estratègic 2023-2025, cosa que li permet obtenir un benefici net de 2.521 milions d'euros el primer semestre del 2023.

El millor exercici del Regne Unit i dels països de la Unió Europea per la normalització de la producció i els preus més baixos del mercat majorista han ajudat que el benefici brut d'explotació (ebitda) arribi als 7.561 milions d'euros a la primera part del any, fet que suposa un increment del 17,3%, respecte al primer semestre del 2022.

La companyia ha fet unes inversions de 10.544 milions d'euros en els dotze últims mesos, fet que suposa un 8% més que el mateix període de l'any anterior. El 93% de la inversió s'ha destinat a xarxes -5.061 milions d'euros- ia renovables -4.745 milions d'euros- per accelerar l'electrificació i fomentar l'autonomia energètica.

Per països, Iberdrola ha continuat impulsant el seu compromís de descarbonització a totes les regions on s'assenta. A Espanya ha destinat 2.880 milions d'euros, fet que suposa el 27% del total. A més, ha invertit 2.580 milions als Estats Units, 1.957 milions a Llatinoamèrica, 1.533 milions al Regne Unit i 1.595 milions a la resta de països.

ACCELERACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC

La companyia segueix amb pas ferm en el compromís amb la descarbonització del planeta. "Seguim accelerant l'execució del nostre Pla Estratègic, amb inversions de més de 10.500 milions d'euros en els darrers 12 mesos, per assolir una Base d'Actius de Xarxes de 40.000 milions d'euros i 41.250 MW renovables instal·lats", ha assegurat el president de Iberdrola, Ignacio Galán.

A més, el president ha comentat: “Aquests resultats confirmen la nostra capacitat per executar els nostres plans abans del que s'estima, fins i tot al desafiant escenari macroeconòmic actual. I, a finals d'any, esperem un creixement del benefici net proper al 10%, excloent-ne les plusvàlues addicionals per la rotació d'actius”.

Com a resultat de les inversions, la base d'actius de xarxes ha crescut un 10%, fins a situar-se en 40.000 milions d'euros, cosa que ha millorat la diversificació de la companyia.

D'altra banda, Iberdrola segueix fidel al seu compromís d'impulsar la transició energètica i ha augmentat la seva capacitat renovable instal·lada un 6,5% a tot el món en els darrers 12 mesos, fins a assolir els 41.250 MW. A més, la companyia té 7.100 MW sota construcció, que suposen una inversió de 12.000 milions d'euros.

La seva nova capacitat ha permès que el grup incrementi la seva producció pròpia amb energia neta un 5,7% respecte al mateix període de l'any anterior, fins a 42.756 GWh.

El 2023 la companyia ja té venuts 135 TWh a través de contractes a llarg termini -a través de PPAs i mecanismes regulats-. El 70% d‟aquesta energia està compromesa a través de contractes amb clients industrials amb un termini de 12 anys aproximadament i el 30%, amb clients domèstics a un termini mitjà d‟entre 2 i 3 anys.

De fet, les últimes setmanes la companyia ha tancat un acord amb Vodafone per subministrar-li energia neta a Alemanya, Portugal i Espanya per un total de 410 GWh, que equivalen a la demanda anual de més de 117.000 llars. A més, ha arribat a un acord amb Holcim, líder mundial en solucions innovadores i sostenibles per a la construcció, per a 250 gigawatts-hora (GWh) anuals d' energia renovable procedent del seu parc eòlic marí Baltic Eagle.

Iberdrola aplaudeix la reforma del mercat elèctric a la UE que està en curs. El Parlament Europeu ja ha fixat una posició favorable a potenciar el mercat i la contractació a llarg termini, en línia amb la proposta legislativa que va fer la Comissió.

Dins del seu Pla Estratègic, la companyia ha completat el Full de Ruta de Rotació d'Actius de 7.500 milions d'euros per al 2025. S'acaba de conèixer que la companyia ha tancat una aliança estratègica amb Masdar per desenvolupar un parc eòlic del Mar Bàltic i per avançar en els objectius de zero emissions netes dEuropa. A més, la venda de prop del 60% del negoci de Mèxic continua endavant i està previst que l'operació es tanqui abans de final d'any.

Així mateix, la positiva evolució del negoci ha permès a Iberdrola incrementar la seva estimació de benefici per al 2023. Preveu un increment del benefici net per al 2023 de prop del 10%, sense tenir en compte les plusvàlues del pla de rotació d'actius, gràcies a un fort primer semestre -recuperació de les renovables i del negoci de clients- i una sèrie d'avantatges a la segona part de l'any -més capacitat instal·lada i increment de la producció-.

UN BALANÇ ROBUST AL CONTEXT DE MERCAT

Iberdrola accelera el ritme de les inversions, mentre manté la solidesa del balanç. Gràcies a la bona evolució del negoci de la companyia, el grup ha assolit un flux de caixa operatiu de 5.731 milions d'euros en només 6 mesos, davant dels 4.734 milions del mateix període de l'any anterior, fet que suposa un increment del 21% -excloent el cànon hidràulic-.

El grup ha tornat a demostrar el seu lideratge en finançament sostenible i ha obtingut 3.440 milions d'euros de nou finançament verd, cosa que permet situar la liquiditat en els 20.300 milions d'euros. D'aquesta manera, Iberdrola podria cobrir 21 mesos de necessitats financeres sense recórrer al mercat.

En un context inflacionista, el 86,7% del deute es troba a tipus fix, amb una vida mitjana propera als sis anys.

UNA COMPANYIA COMPROMESA AMB L'ACCIONISTA

L'evolució de la companyia va ser recolzada recentment pels seus accionistes, reunits en Junta General -amb un quòrum del 72%-, que van aprovar tots els punts de l'ordre del dia amb un vot positiu mitjà del 98%.

D'acord amb el que s'ha aprovat la companyia ha incrementat la remuneració a l'accionista un 11,6%, fins als 0,501 euros per acció amb càrrec als resultats del 2021. Amb aquesta retribució, la companyia ja ha assolit el sòl de dividend establert per al 2025 .