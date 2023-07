Edifici de la seu de Telefónica / @EP

Telefónica ha accelerat el creixement durant el segon trimestre de l'any amb un benefici de 462 milions d'euros, un 44,5% més que en el mateix període del 2022. Entre l'abril i el juny d'aquest any, els ingressos s'han elevat un 0, 9%, fins a 10.133 milions d'euros, i han confirmat així la seva progressió favorable en continuar creixent per cinquè trimestre consecutiu.

Aquest comportament positiu del negoci permet a Telefónica millorar les metes financeres establertes per al conjunt del 2023: l'objectiu d'ingressos es duplica per anticipar un creixement orgànic del 4%, mentre que el nou objectiu per al resultat operatiu abans d'amortitzacions (OIBDA) apunta a un increment orgànic del 3%, en el rang més alt de les previsions anunciades al començament d'any. Es manté sense canvis la meta de situar la ràtio d'inversions al voltant del 14%.

Aquesta revisió a l'alça es produeix després que els ingressos i l'OIBDA hagin crescut de manera orgànica el 3,3% i el 3,5%, respectivament, el segon trimestre de l'exercici. A l'acumulat dels sis primers mesos, els ingressos i l'OIBDA del Grup han crescut de manera orgànica un 4,1% i un 2,3%, respectivament. Per part seva, la ràtio d'inversions sobre vendes s'ha situat en el 12,7%.

Els resultats també permeten a Telefónica confirmar la distribució del dividend corresponent al 2023, de 0,30 euros per acció pagadora en dos trams: el desembre del 2023 i el juny del 2024. A més, la companyia proposarà a la propera Junta General d'Accionistes l'amortització de l'autocartera existent el 30 de juny del 2023, un total de l'1,4% del capital social de la companyia.

Telefónica avança cap a una nova visió de companyia centrada encara més en el millor servei al client, la creació de valor per a l'accionista i amb la tecnologia més disruptiva per aprofitar totes les oportunitats de creixement del futur. L'operadora presentarà un nou pla estratègic per al període 2023-2026 en un 'Investor Day' convocat per al proper 8 de novembre.

"Telefònica accelera en el compliment dels seus objectius durant el segon trimestre i confirma la solidesa del seu negoci i el bon moment de l'operadora, cosa que ens permet millorar el guidance i renovar la nostra ambició per avançar cap a una nova visió de companyia" , afirma el president del Grup, José María Álvarez-Pallete. I afegeix: “Enfocats en el client i en la creació de valor per a l'accionista, i amb la tecnologia com a factor decisiu per comprendre i connectar millor amb el món, Telefónica prepara el pla 2023-2026 amb un model d'excel·lència operativa al voltant de tres eixos: Creixement, Rendibilitat i Sostenibilitat. Loperadora està en una posició davantatge per capturar totes les oportunitats de creixement de lera digital. Telefónica no es conforma a adaptar-se al futur, sinó que s'ha proposat modelar-lo amb una evolució radical. Els nous temps ens agafen ben preparats per anticipar-nos, donar la millor resposta i completar el desafiant viatge que vam emprendre fa gairebé cent anys. Ha arribat el nostre moment. És temps de Telefónica. Estem a punt per al futur”.

MAJORS INGRESSOS

L'increment dels ingressos el segon trimestre de l'any ha fet possible que en l'acumulat dels sis primers mesos les vendes hagin crescut fins a 20.178 milions d'euros, un 3,7% més que a la primera meitat del 2022. Per mercats , el 27% dels ingressos ha procedit d'Espanya; el 20% de Brasil; el 19% de Hispam; el 18% d'Alemanya; i el 13% del Regne Unit.

L'OIBDA del segon trimestre s'ha estabilitzat i s'ha situat a 3.144 milions d'euros, per a un total de 6.266 milions d'euros els sis primers mesos de l'exercici. Per àrees geogràfiques, el 30% de l'OIBDA ha estat procedent d'Espanya; el 26% del Brasil; el 17% d'Alemanya; el 14% del Regne Unit; i l'11% d'Hispam.

La generació lliure de caixa del trimestre ha arribat als 842 milions d'euros i pràcticament ha duplicat la registrada entre el gener i el març del 2023, a més de ser un 0,9% superior a l'obtingut en el mateix període del 2022. En l'acumulat de els sis primers mesos ha arribat a 1.296 milions d'euros.

La caixa operativa (OIBDA-CapEx) també ha evolucionat de manera positiva, cosa que mostra que la companyia ha deixat enrere el seu cicle inversor més gran. Aquesta referència ha crescut de manera orgànica un 3,4% el segon trimestre i un 2,7% la primera meitat de l'any, gràcies a l'evolució operativa ia la gestió contínua dels nivells d'inversió.

FORT IMPULS DE LES UNITATS ESTRATÈGIQUES

Telefónica Tech ha assolit uns ingressos de 456 milions d'euros el trimestre, un 36,1% més que el segon trimestre del 2022, xifra que s'ha situat als 885 milions d'euros a l'acumulat fins al juny, un 39,6 % més. Aquestes xifres confirmen que ha finalitzat el trimestre revalidant les taxes de creixement per sobre del mercat, així com la seva posició de lideratge com a proveïdor de solucions de nova generació gràcies a la seva escala i capacitats diferencials.

Telefónica Infra, per part seva, continua atresorant un portfoli d'infraestructures líder, amb presència en fibra, centres de dades i cable submarí. El conjunt dels diferents vehicles de fibra, presents a Espanya, Alemanya, el Regne Unit, el Brasil, Xile, Colòmbia i el Perú, ha arribat a un total de 19 milions d'unitats immobiliàries passades. Telxius, el negoci de cable submarí del Grup, ha tancat el semestre amb un increment del trànsit del 16%, un creixement orgànic de l'OIBDA del 5,1% i un marge OIBDA que continua augmentant i ha arribat al 53,3%.

FINANÇAMENT BEN PROTEGIT I MENYS DEUTE

L'activitat de finançament de Telefónica fins al juny ha permès a la companyia mantenir una posició de liquiditat de 20.218 milions d'euros, cobrir els venciments dels tres anys vinents i comptar amb una vida mitjana del deute de 12,4 anys. A més d'aquestes referències, la companyia està ben protegida davant de l'actual context d'enduriment de les condicions monetàries, ja que compta amb més d'un 80% del deute a tipus fixos.

El deute financer net s'ha situat en 27.479 milions al tancament del semestre, un 3,9% inferior al registrat el juny del 2022.

LIDERATGE EN TECNOLOGIA I DESPLEGAMENT DE XARXA

La base de clients de Telefónica, que puja a 383,6 milions d'accessos, ha experimentat un fort creixement als segments d'alt valor afegit, com és el cas de la fibra (+15%) i del contracte mòbil (+3% ).

La transformació constant de les xarxes de Telefónica, amb el focus posat en la desagregació i programari de l'arquitectura de xarxa, en les necessitats del client, en assolir els objectius fixats en matèria de sostenibilitat, i en la privadesa i la seguretat, han permès accelerar els desplegaments de les tecnologies de fibra i 5G, així com l'apagat de la xarxa de coure a Espanya, previst per a l'abril del 2024.

La companyia ha mantingut al tancament de juny el lideratge en fibra, amb un total de 169,7 milions d'unitats immobiliàries passades amb xarxes ultraràpides de banda ampla (+3%). Un total de 68 milions es corresponen amb FTTH (+14%).

La cobertura 5G ha arribat al 86% de la població a Espanya al tancament del segon trimestre, més de 2.800 localitats al Regne Unit, més del 90% de la població a Alemanya i 116 ciutats al Brasil.

AVANÇOS EN SOSTENIBILITAT

En el segon trimestre, Telefónica també ha continuat progressant als pilars mediambientals, socials i de govern corporatiu.

En matèria mediambiental, incloent tota la cadena de valor, la companyia s'ha compromès en el trimestre a recuperar almenys un 20% dels terminals mòbils venuts a través dels seus canals propis abans del 2030, reciclant-los tots i impulsant-ne la reutilització, a línia amb la iniciativa impulsada per GSMA. Al Brasil, Telefónica ha posat en marxa vuit noves plantes de distribució energètica, aconseguint així un total de 59 plantes operatives del total de 85 previstes per la companyia.

Des d'una perspectiva social, Telefónica continua amb el seu compromís de connectar més persones als països on opera, reforçant així el seu compromís amb la inclusió digital. Pel que fa a la diversitat, una altra prioritat del Grup, el nombre de dones directives se situa per sobre del 32%, i avança en el seu objectiu d'assolir el 33% el 2024. D'altra banda, la Fundació Telefònica ha impulsat l'ocupabilitat d'aproximadament 1,2 milions de beneficiaris durant el semestre de l?any.

Finalment, en termes de governança, Telefónica ha llençat a Espanya un servei gratuït que ha permès bloquejar més de 533 milions d'amenaces de ciberseguretat en un any. A més, GlobalCapital ha reconegut Telefónica com a 'The Most Impressive Corporate Hybrid Bond Issuer', per la seva gestió del capital híbrid de la companyia.