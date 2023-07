Seu del BCE / @EP

El Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) ha decidit elevar els tipus d'interès en 25 punts bàsics, tal com donava per descomptat el consens del mercat, de manera que la taxa de referència per a les seves operacions de refinançament se situarà al 4,25%, mentre que la taxa de dipòsit arribarà al 3,75% i la de la facilitat de préstec el 4,50%.

"La inflació continua disminuint, però encara s'espera que segueixi sent massa alta durant massa temps", ha afirmat el Consell de Govern en un comunicat, on ha expressat la seva determinació d'assegurar que la inflació es torni a situar aviat al seu objectiu del 2% a mitjà termini.

"En conseqüència, ha decidit pujar avui els tres tipus d'interès oficials del BCE en 25 punts bàsics", ha anunciat.

Amb aquesta novena pujada consecutiva del preu dels diners, que s'ha situat al nivell més alt en 16 anys, el BCE ha complert un any complet des que va començar l'actual cicle d'enduriment de la seva política monetària.

Amb la pujada d'un quart de punt anunciada aquest dijous pel BCE, en línia amb l'adoptada al juny, el 'Guardià de l'euro' ha elevat el preu dels diners en 425 punts bàsics des que comencés a elevar les taxes el juliol de l'any passat.

La institució ha defensat que la pujada dels tipus d‟interès acordada aquest dijous reflecteix l‟avaluació del Consell de Govern de les perspectives d‟inflació, la dinàmica de la inflació subjacent i la intensitat de la transmissió de la política monetària.