Oficina d'ocupació / @EP

L'atur a Catalunya ha disminuït en 70.400 persones durant el segon trimestre del 2023 i la taxa d'atur ha baixat fins al 8,44% --enfront del 10,37% del primer trimestre d'aquest any--, fins a assolir els 336.800 aturats.

Catalunya se situa com la primera comunitat autònoma on més ha baixat l'atur en números absoluts entre abril i juny, amb les Illes Balears (68.600 menys) i Madrid (49.9000 menys) al darrere, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicada aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

A tot Espanya, el nombre d'aturats baixa en 365.300 persones, fet que suposa un descens de l'11,68% respecte al trimestre anterior, i la taxa d'atur se situa en l'11,60%, fet que suposa 1,66 punts menys que entre el gener i el març del 2023, fins als 2,8 milions d'aturats.

Pel que fa al mateix període de l'any anterior, el nombre d'aturats a Catalunya ha registrat una davallada relativa del 6,57%, amb 23.700 persones menys.

D'altra banda, el nombre d'ocupats va assolir els 3,65 milions, cosa que representa un augment del 3,77% en termes intertrimestrals i del 3,78% si es compara amb el mateix període del 2022, amb 133.000 ocupats més que un any enrere.

Els inactius han baixat a Catalunya fins al mes de juny del 2023 fins als 2,5 milions, respecte dels 2,54 milions que hi havia fins al desembre.

A Catalunya, la població més gran de 16 anys és de 6.491.200 persones, als quals cal restar els actius, que són 3.990.800, per obtenir els inactius --també es pot obtenir restant els ocupats i els aturats a la població major de 16 anys--.