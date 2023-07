El Grup CaixaBank va obtenir un benefici net atribuït de 2.137 milions d'euros el primer semestre del 2023, fet que suposa un increment del 35,8% en comparació del mateix període de l'any anterior (1.573 milions).

El conseller delegat, Gonzalo Gortázar , ha destacat la bona evolució de CaixaBank durant el primer semestre “que es recolza en una dinàmica comercial molt positiva, en la plena consecució de les sinergies derivades de la integració amb Bankia i en la reducció dels saldos dubtosos ”.

“En un context de normalització de tipus d'interès, els marges avancen de manera significativa, amb un resultat atribuït de 2.137 milions, un 35,8% més. Aquest resultat sòlid és conseqüència de la bona marxa de l'activitat comercial, així com de la gestió prudent del risc de crèdit, i situa la nostra rendibilitat sobre fons propis en nivells del 10% després d'un llarg període de rendibilitats molt baixes”, ha assenyalat executiu.

Gortázar també ha ressaltat que “la fortalesa financera i la recuperació d'una rendibilitat raonable ens permet mantenir una retribució adequada a l'accionista, que reforçarem després d'anunciar la intenció de dur a terme un nou programa de recompra d'accions per import de 500 milions d'euros. Però, sobretot, ens ajuda en una cosa encara més important: continuar donant suport a famílies i empreses, desenvolupant plenament la nostra funció social”.

Evolució positiva de les principals línies del compte de resultats

Al primer semestre, els ingressos core creixen un 31,3% en taxa interanual, fins a assolir 7.110 milions d'euros. Destaca l?evolució del marge d?interessos, que se situa en 4.624 milions d?euros, un 55,2% més que un any abans. El creixement del marge d'interessos unit a la millora del resultat del servei d'assegurances (+18,5%) i dels ingressos de participades de bancassegurances (+59,2%) compensen la caiguda de les comissions d'un 4,2 %.

En concret, les comissions bancàries recurrents mostren una reducció interanual del 7,6%, impactades fonamentalment per la supressió de les comissions de custòdia de dipòsits de grans empreses.

Respecte als ingressos per dividends, se situen en 145 milions d'euros el semestre, xifra que inclou el de Telefónica per 61 milions d'euros el primer trimestre i el de BFA per 73 milions d'euros el segon. A més, els resultats atribuïts d'entitats valorades pel mètode de la participació sumen 145 milions més, amb un increment interanual del 30,5%.

Per part seva, el resultat d'operacions financeres se situa en 143 milions d'euros el 2023, davant els 244 milions de l'any anterior (-41,5%).

D'aquesta manera, el marge brut entre el gener i el juny arriba a 6.673 milions d'euros, amb un increment del 23,1% respecte al mateix període de l'any anterior.

Amb tot això, la positiva evolució del Grup durant el semestre ha permès assolir una rendibilitat ROE del 10,2%. A més, la ràtio d'eficiència recurrent (sense incloure despeses extraordinàries) torna a baixar fins a col·locar-se al 45,7%.

Recursos i crèdits continuen a cotes elevades

El primer semestre de l'any, CaixaBank ha aconseguit incrementar els recursos de clients, que se situen en 627.824 milions d'euros el 30 de juny (+2,7% l'any), gràcies a l'estacionalitat habitual positiva de l'estalvi a la vista a finals del segon trimestre i bona evolució en els productes d'estalvi a llarg termini.

Els actius sota gestió se situen en 156.111 milions d'euros (+5,5% durant l'any) per l'evolució favorable dels mercats i les subscripcions netes positives. En detall, el patrimoni gestionat en fons d'inversió, carteres i SICAV arriba als 111.340 milions (+6,4%) i els plans de pensions 44.771 milions (+3,4%).

En els sis primers mesos, les subscripcions netes de fons d'inversió, plans de pensions i assegurances d'estalvi arriben als 5.100 milions d'euros. La quota de mercat combinada de dipòsits i estalvi a llarg termini se situa al 26,5%.

A més, hi ha un creixement continuat en assegurances de protecció, amb increments interanuals del 3,4% en nova producció de vida-risc i del 13,6% de no-vida.

Pel que fa a la cartera de crèdit sana de CaixaBank, tanca el primer semestre de l'any 354.199 milions d'euros, després de créixer un 0,8% durant l'any. El creixement sostingut a la cartera de crèdit a empreses (+2,2%) i la bona evolució del crèdit al consum (+1,2%) ha compensat el despalanquejament més gran en crèdit d'adquisició d'habitatge, amb una reducció de la cartera del 2,6%.

Pel que fa a la nova producció, el primer semestre de l'any s'han concedit 21.026 milions de nou crèdit a empreses, 5.172 milions en consum i 4.654 milions en hipoteques.

Morositat en mínims per la gestió òptima del risc

La morositat torna a baixar a l'entitat i se situa en el 2,6% el 30 de juny, la millor dada dels darrers 15 anys, (enfront del 2,7% del trimestre anterior i el 3,2% d'un any abans). Els saldos dubtosos baixen fins a 10.317 milions d'euros després de la bona evolució dels indicadors de qualitat d'actiu i la gestió activa de la morositat, fet que suposa 373 milions menys l'any.

Per la seva banda, els fons per a insolvències se situen al tancament del juny del 2023 en 7.880 milions d'euros i la ràtio de cobertura s'incrementa fins al 76% (7.867 milions i el 74% al tancament del 2022, respectivament). El cost del risc continua moderat i se situa en el 0,27% –últims 12 mesos–.

CaixaBank disposa d'un fons col·lectiu de provisions que puja a 874 milions d'euros el 30 de juny. El fons col·lectiu esmentat ha disminuït en 264 milions, principalment pel procés de recalibració semestral dels models que s'ha dut a terme en l'últim trimestre, en haver-se distribuït parcialment mitjançant l'assignació de provisions a nivell específic; sense alterar, per tant, el nivell global de cobertura (el saldo del fons pujava a 1.137 milions d'euros al tancament del 2022).

Liquidesa i capital en nivells folgats

Al tancament del semestre, CaixaBank manté una sòlida posició de liquiditat i capital. Els actius líquids totals arriben als 146.646 milions d'euros el 30 de juny, fet que suposa un increment de 7.636 milions l'any. El saldo disposat de la pòlissa del Banc Central Europeu (BCE) al tancament del semestre és de 8.477 milions corresponents a TLTRO III, ja que el segon trimestre d'aquest any s'ha produït una amortització ordinària per un import de 7.143 milions d'euros.

El Liquidity Coverage Ràtio del Grup (LCR) el 30 de juny és del 207%, cosa que mostra una posició de liquiditat folgada.

Pel que fa al capital, la ràtio CET1 és del 12,5% (12,4% sense aplicació dels ajustaments transitoris de NIIF9), després de l'impacte extraordinari de la primera aplicació de la normativa NIIF17 que va restar 20 punts bàsics. Tot i això, destaca una vegada més la capacitat de generació de capital de l'entitat, ja que l'evolució orgànica del primer semestre és de 91 punts bàsics.

Compromís amb els objectius de remuneració a l'accionista

CaixaBank avança aquest semestre en la consecució dels objectius del Pla Estratègic 2022-2024, entre els quals hi ha generar al voltant de 9.000 milions d'euros de capital i una retribució atractiva per a l'accionista.

L'entitat ha comunicat la intenció de fer una nova recompra d'accions per un import total de 500 milions d'euros, subjecta a l'aprovació regulatòria preceptiva, que es preveu que comenci abans de finals del 2023.

Es tracta de la segona recompra d'accions en el marc del Pla Estratègic, ja que entre el maig i el desembre del 2022 es va dur a terme un programa de recompra d'accions per valor de 1.800 milions d'euros.

A més, el 12 d'abril passat, l'entitat va abonar als seus accionistes 0,2306 euros per acció. Amb el pagament d'aquest dividend, l'import de la remuneració a l'accionista corresponent a l'exercici 2022 va ser de 1.730 milions d'euros, equivalent al 55% del benefici net consolidat d'aquell any. Pel que fa a la política de dividends per a l'exercici 2023, el Consell d'Administració va aprovar al febrer una distribució en efectiu d'entre el 50% i el 60% del benefici net consolidat, que s'abonaria en un únic pagament durant l'abril del 2024, subjecte a laprovació final de la Junta dAccionistes.

Suport a l'economia i la funció social

La fortalesa financera també permet a CaixaBank continuar donant suport a l'economia i desenvolupant la seva funció social. El primer semestre de l'any, l'entitat ha rebut 5.600 sol·licituds que encaixen al Codi de Bones Pràctiques, de les quals 1.900 ja estan signades o en curs de signatura. Així mateix, s'han realitzat 3.500 novacions d'hipoteques a tipus fix, i des de l'inici de la pujada de tipus ha fet 10.000 refinançaments a particulars i altres acords de pagament addicionals. També, al semestre, ha concedit 40.000 hipoteques a famílies, 88.000 pimes han rebut finançament, i ha gestionat el pagament mensual d'uns 10 milions de pensions i nòmines als clients.

A més, compta amb gairebé 11.000 vivendes socials. A tot això, s'uneix el compromís amb la inclusió financera, ja que és present en més de 2.200 municipis i en 483 és l'única entitat bancària, a més de cobrir-ne 636 més amb ofimòbils. CaixaBank també compta amb 1.644 gestors sènior i té al voltant de 390.000 clients amb comptes socials o bàsics.

A través de MicroBank, líder europeu en microfinances, ha concedit entre el gener i el juny d'aquest any uns 62.500 microcrèdits, i des de la seva posada en marxa fa més de 15 anys ha permès la creació de 311.000 llocs de treball a través del suport als negocis i autònoms que han rebut finançament.

CaixaBank també manté una aposta ferma amb el medi ambient, que es reflecteix, per exemple, amb l'emissió de 1.000 milions d'euros en un bo ESG. D'altra banda, els professionals de l'entitat estan bolcats amb els programes socials, i al 'Mes Social' celebrat al maig hi van participar uns 14.000 voluntaris i se'n van veure beneficiades unes 120.000 persones.