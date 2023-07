La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics en funcions, Nadia Calviño / @EP

L' economia espanyola va créixer entre l'abril i el juny un 0,4% , fet que suposa una dècima menys que el trimestre anterior, alhora que va moderar la taxa interanual més de dos punts, des del 4,2% del primer trimestre a l'1, 8% en el segon , a causa de la menor aportació del sector exterior.

Segons l'avenç de dades de Comptabilitat Nacional publicat aquest divendres per l' Institut Nacional d'Estadística (INE) , l'activitat econòmica es va veure impulsada el segon trimestre de l'any tant pel consum com per la inversió, davant de la reculada de les exportacions i importacions .

En concret, el consum de les llars va créixer un 1,6% entre l'abril i el juny després de dos trimestres en negatiu, mentre que la despesa pública va avançar un 1,5%, davant la reculada de l'1,6% del trimestre previ.

La inversió , per la seva banda, va trepitjar l'accelerador i va registrar un creixement trimestral entre l'abril i el juny del 4,6%, gairebé tres punts més del que va augmentar el trimestre precedent i el seu avanç més gran des del tercer trimestre del 2020, impulsada, sobretot, per la inversió en habitatge, que va créixer un 7,3%, davant l'increment del 0,9% del trimestre anterior.

La bona evolució de la demanda nacional el segon trimestre contrasta amb el comportament del sector exterior. Les exportacions van baixar un 4,1% trimestral i les importacions van mostrar una contracció de l'1%, davant els avenços del 5,6% i del 2,7%, respectivament, que van registrar el primer trimestre de l'exercici.

La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics en funcions, Nadia Calviño, ha destacat que l'economia espanyola va mantenir un "sòlid creixement" el primer semestre de l'any.

El PIB a preus corrents es va situar en 354.313 milions d'euros el segon trimestre de l'any, 1.766 milions d'euros més que el trimestre anterior i nou màxim a la sèrie històrica. En termes interanuals, el PIB a preus corrents va créixer un 7,9%, taxa gairebé tres punts inferior a la del primer trimestre.

Per sectors econòmics, la construcció va liderar el creixement el segon trimestre, amb un augment del seu valor afegit brut (VAB) del 2,8% respecte al trimestre precedent, seguit dels serveis (+1%). Per contra, l'agricultura i la indústria van entrar en negatiu, amb reculades del 8,4% i de l'1,6%, respectivament.

EL PIB MODERA EL SEU AVANÇ INTERANUAL A L'1,8% PEL SECTOR EXTERIOR

En termes interanuals , el PIB va créixer el segon trimestre un 1,8%, davant el 4,2% del primer trimestre. És la taxa interanual més moderada des del primer trimestre del 2021.

Segons Estadística, la demanda nacional va aportar 1,5 punts al creixement del PIB interanual el segon trimestre, xifra una dècima superior a la del trimestre precedent, mentre que la demanda externa va contribuir amb tres dècimes, 2,5 punts menys que el trimestre anterior i la menor aportació en dos anys.

Les dades de l'INE publicades aquest divendres incorporen diverses revisions que afecten trimestres anteriors. Així, s'ha revisat una dècima a la baixa el creixement intertrimestral del primer trimestre del 2023, fins al 0,5%, el del quart trimestre del 2022, fins al 0,4%, i el del primer trimestre de l'any passat, fins el -0,6%. També s'han revisat dues dècimes a l'alça la dada del segon trimestre del 2022, fins al 2,8%.

Així mateix, Estadística ha elevat una dècima el creixement interanual del segon trimestre del 2022, fins al 7,8%, i ha rebaixat una dècima el del quart trimestre de l'any passat, fins al 3%.

LES FAMÍLIES MODEREN EL SEU CONSUM I LA INVERSIÓ ACCELERA

Segons Estadística, el consum de les llars va moderar el creixement interanual 1,2 punts el segon trimestre, fins al 0,5%, mentre que la despesa pública va accelerar l'avenç interanual més de dos punts, fins al 3,8%, més augment en dos anys.

La inversió també va trepitjar l?accelerador en registrar un creixement interanual del 2%, taxa 1,4 punts superior a la del primer trimestre.

Per sectors econòmics, la construcció i els serveis van mostrar un creixement interanual del 5,4% i del 2,1%, respectivament, mentre que l'agricultura va avançar el 0,5%. La indústria, per la seva banda, no va experimentar variació respecte al segon trimestre del 2022.

En sentit contrari, les exportacions van desaccelerar el creixement interanual més de nou punts, fins al 0,7%, i les importacions van avançar el 0,2% interanual, 3,1 punts menys que el primer trimestre del 2022.

El PIB a preus corrents va augmentar un 7,9% en taxa interanual el segon quart de l'any, 2,8 punts menys que el darrer trimestre del 2022. Amb això, el deflactor implícit del PIB va pujar un 6% interanual, taxa tres dècimes inferior a la del trimestre anterior.

546.000 TREBALLS MÉS L'ÚLTIM ANY

L'ocupació de l'economia, en termes d'hores treballades, va pujar un 1,3% el segon trimestre respecte del trimestre anterior, taxa 1,2 superior a la dels tres primers mesos de l'any.

En termes interanuals, el nombre d'hores treballades efectivament va recular cinc dècimes, fins al 0,6%, la taxa més baixa des del primer trimestre del 2021.

Per la seva banda, els llocs equivalents a temps complet es van incrementar un 2,9% interanual, sis dècimes més que el primer trimestre, fet que suposa que en un any s'han creat 546.000 llocs de treball equivalents a temps complet.

La productivitat per lloc de treball equivalent a temps complet va registrar un descens interanual de l'1,1%, davant del creixement de l'1,8% del trimestre anterior. És la primera taxa negativa des del tercer trimestre del 2021. Per la seva banda, la productivitat aparent per hora efectivament treballada va créixer un 1,1%, taxa 1,9 punts inferior a la del primer quart de l'any.

El creixement interanual del cost laboral per unitat de producte (CLU) es va situar al 5,6%, taxa quatre dècimes inferior a la variació experimentada pel deflactor implícit de l'economia (+6%).

Per la seva banda, la remuneració dels assalariats es va incrementar un 7,3% interanual el segon trimestre, set dècimes menys que el trimestre anterior, després d'augmentar el nombre d'assalariats un 2,8%, una dècima més, i pujar la remuneració mitjana per assalariat un 4,5%, davant del 5,3% del primer trimestre.

Alhora, l'excedent brut d'explotació va augmentar el 9,6% interanual, 6,3 punts menys que el primer trimestre. Aquest indicador feia sis trimestres consecutius que creixia a taxes de dos dígits.