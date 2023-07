Foto: Arxiu

Els empresaris catalans es mostren optimistes respecte al'èxit dels seus negocis durant el proper any . Així ho ha afirmat el 76% dels propietaris de negocis a l'últim estudi realitzat per Square , la companyia tecnològica que ajuda a gestionar i créixer més fàcilment a empreses de totes les mides amb un ecosistema integrat de solucions. A més, el 86% preveu també un creixement del seu negoci , i és que 1 de cada 2 espera que el nombre de clients de fora de la seva regió augmenti en els propers mesos .



L'estudi Radiografia del teixit empresarial català , centrat en els sectors de la restauració, el retail i la bellesa i la cura personal, ha revelat també que la localització dels negocis és, d'acord amb els catalans, un factor rellevant a l'hora de començar una aventura empresarial. El 65% considera específicament la ciutat Barcelona com un bon lloc per emprendre i la majoria mostra una profunda connexió amb la seva comunitat local. Aquest suport mutu porta el 57% dels empresaris a afirmar que és tan important donar suport a la seva comunitat, que estarien disposats a sacrificar beneficis per això . Tot i això, gairebé la meitat dels propietaris catalans considera que l'economia local creixerà al llarg de l'any que ve i el 32% afirma tenir previst un increment dels preus en els propers sis mesos.



Els factors que han influït, tant positivament com negativament, en el desenvolupament de l'activitat empresarial catalana durant el darrer any és un altre dels aspectes abordats a l'estudi. “Al costat positiu de la balança, els empresaris destaquen, en primer lloc, el suport de la comunitat local (28%), seguit de la despesa turística (22%) i de la implementació d'eines digitals (21%); mentre que la inflació i el conseqüent augment del cost de vida (67%) ha estat assenyalat com el principal obstacle a què han hagut de fer front els últims mesos”, comenta Gonzalo Saenz, Director de vendes de Square a Espanya . Així mateix, entre els aspectes que limiten el creixement dels negocis, destaquen l'augment dels costos de producció (38%), seguit de la captació de nous clients (35%) i de la reducció de la despesa dels consumidors (34%) ). Tot i això, malgrat la difícil situació econòmica i els importants reptes a què s'enfronten, els empresaris catalans estan desitjant fer créixer els seus negocis a través de noves formes de consolidar vendes i aprofitant la tecnologia per aconseguir la fidelització dels clients”.



LA DIGITALITZACIÓ, UNA EINA PER AUGMENTAR L'ABAST I L'EFICÀCIA



L'anàlisi realitzada per Square demostra, una vegada més, la importància de la presència a Internet, ja que el 44% dels negocis enquestats afirma que més de la meitat de les vendes es realitzen en línia . La implementació de canals de venda en línia sembla estar relacionada amb l'edat dels empresaris a Catalunya. Mentre el 46% dels empresaris de la Generació Z i el 47% de la Millennial venen més del 50% dels productes en línia, només el 26% pertanyent a la Generació X i el 33% del Baby Boom ho fa.

Dos de cada cinc comerços catalans fan enviaments a tot el país o té previst implementar-lo properament i, fins i tot, un 32% ja ven a nivell internacional o ho farà ben aviat. De nou, la generació sembla un factor a tenir en compte a Catalunya, ja que un 43% dels empresaris catalans de la generació del Baby Boom no envia els seus productes fora del país ni té en previsió fer-ho, igual que un 28% dels empresaris de la Generació X. En canvi, entre un 30% i un 40% dels empresaris de la Generació Z o Millennial ven internacionalment o preveu fer-ho.



L'afermament de la tecnologia destinada a la gestió del negoci a Catalunya és un altre dels elements més sorprenents de l'estudi: al voltant del 40% utilitza tecnologies d'automatització per millorar l'eficàcia del negoci en tasques tant de màrqueting com de gestió de comanda i atenció al client ; i un 31% l'utilitza a més per a gestió d'inventaris. Tan sols un escàs 5% diu que no utilitza la tecnologia per automatitzar processos en el seu negoci. I és que, per al 82% dels empresaris locals, tenir una aplicació integrada per gestionar totes les funcions empresarials permetria al personal centrar-se en àrees més importants per al negoci.



Edu Català, cofundador del restaurant Sandwich Club Barcelona, que fa 15 mesos que està en actiu, comenta : "L'entorn econòmic, amb la inflació i l'augment dels costos energètics, ha estat difícil. No obstant això, hem pogut generar ingressos extra gràcies a les eines d'automatització que estem utilitzant i que ens han permès centrar-nos a diversificar la nostra oferta amb el nostre propi disseny de samarretes i altres productes no alimentaris, que venem tant al nostre restaurant com en línia Saber que la nostra botiga online i tots els processos del restaurant funcionen sense problemes, significa que podem centrar-nos a oferir la millor experiència als nostres clients”.