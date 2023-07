CriteriaCaixa va tancar el primer semestre de l'any amb un benefici net de 1.044 milions d'euros, un 40% més que el mateix període de l'any anterior per la millora dels resultats de les dues principals participades, CaixaBank i Naturgy , informa en un comunicat aquest dilluns.

Arxiu - Logo de CriteriaCaixa. Criteria Caixa

El valor brut dels actius (GAV) de CriteriaCaixa va pujar a 26.425 milions el primer semestre, un 7,5% més respecte al tancament del 2022, i el valor net (NAV) va ser de 22.084 milions, un 12,3% més .

L?entitat va distribuir 210 milions d?euros de dividend a la Fundació La Caixa, el seu accionista únic.

CriteriaCaixa atribueix la millora del GAV al "bon comportament" de les cotitzacions de la cartera de renda variable, que representa el 84% dels actius.

Pel que fa a la millora del NAV, és conseqüència del comportament de les cotitzacions de Naturgy (+12,1%), Grupo Financiero Inbursa (+23,8%), CaixaBank (+3,1%) i Cellnex (+19, 6%).

CriteriaCaixa ha destacat "la fortalesa del flux de caixa operatiu" , que va ser de 724 milions, per l'augment dels dividends rebuts: 558 milions de CaixaBank, 129 de Naturgy, 20 de Telefónica, 10 de Bank of East Àsia i 74 de la cartera de diversificació.

CARTERA



La seva cartera estratègica està composta per les participacions a CaixaBank (32,24%), Naturgy (26,71%), Grup Financer Inbursa (9,10%), The Bank of East Àsia (19,09%), Cellnex (4 ,36%) i Telefónica (2,40%), i que el valor de mercat el 30 de juny era de 19.847 milions.

Durant el semestre, CriteriaCaixa va incrementar la inversió en aquesta cartera en 48 milions, que es van destinar a accions de Telefónica.

CriteriaCaixa manté una cartera de diversificació que comprèn diferents participacions minoritàries a 80 societats cotitzades de 13 països, prioritzant companyies pertanyents principalment a països europeus i dels Estats Units.

A la primera meitat de l'any, la gestió de cartera es va focalitzar "en la captura de valor a través de la rotació de companyies", ia 30 de juny el valor de mercat pujava a 2.410 milions d'euros.

La cartera immobiliària de CriteriaCaixa va assolir un valor de 2.696 milions, mentre que va incrementar la seva exposició a la renda fixa cotitzada, amb una cartera que arriba a un valor de mercat de 124 milions d'euros, després d'invertir-ne 43 milions.

DEUTE



El deute brut del Grup Criteria era de 4.341 milions al tancament del primer semestre, per sota dels 4.911 milions de desembre del 2022, després d'amortitzar una emissió de bons sènior de 750 milions que va vèncer al maig.

CriteriaCaixa va continuar "gestionant activament les fonts de finançament", amb la firma de nous préstecs bilaterals per un import total de 245 milions.

Els nivells de liquiditat eren "confortables", amb 777 milions el 30 de juny entre caixa i equivalents, com a pòlisses de crèdit compromeses i no utilitzades.