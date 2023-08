Ciberseguretat / Arxiu

Les empreses espanyoles ja dediquen un 24% del seu pressupost en Tecnologies de la Informació (TI) a la ciberseguretat, atès que aquest tipus de problemes s'han convertit en la preocupació més gran per al 48%. Aquesta és la conclusió a què ha arribat Closer Still Media , una empresa amb seu a Londres dedicada a l'organització de fires a nivell mundial vinculades a la tecnologia ia l'atenció mèdica.

El president de CloserStill Media España, Agustín Torres, ha explicat que aquesta situació a Espanya difereix de la dels altres països. Segons l'executiu, la despesa mundial en ciberseguretat, inclosos productes i serveis per a empreses, “augmentarà un 13,2% el 2023 i es consolidarà com un sector clau per als socis del canal ”. S'espera que la despesa total aquest any arribi als 223.800 milions de dòlars a nivell global.

Pel que fa a la prestació de serveis de ciberseguretat, incloent-hi la consultoria, externalització, integració, manteniment i serveis gestionats, està previst que creixi, segons Torres, un 14,1%, fins als 144.300 milions de dòlars el 2023. "Això representarà el 64% del mercat mundial de ciberseguretat en els propers 12 mesos”.

Espanya es troba, juntament amb Finlàndia i Bèlgica, entre els països on la població està més protegida gràcies a la legislació i les tecnologies , segons informes oficials.

PROFESSIONALS ESPECIALITZATS

La sofisticació de les amenaces, utilitzant noves tecnologies com la Intel·ligència Artificial, "fa que les empreses requereixin cada cop més professionals especialitzats capaços d'afrontar amenaces emergents", segons ha indicat Torres. En aquest sentit, ha afegit que el CISO o el mànager de ciberseguretat "està guanyant sencers dins de l´organigrama de l´empresa, donat l´impacte en el negoci de les companyies".

Un dels errors més importants que comenten les empreses, segons Torres, és "no formar adequadament tota l'organització perquè qualsevol persona pot ser la porta d'accés per a una intrusió. Han de saber respondre davant de situacions com un ransomware", el control del sistema per part d'un ciberdelinqüent. Alhora, ha insistit que "infravalorar la capacitat dels 'hacking centres' i el dany que poden exercir internament les companyies" és una altra de les fallades que se solen cometre.

Per a Torres, el ransomware "segueix sent l'amenaça més gran per a les organitzacions des d'una perspectiva operativa, financera i de marca, però l'aparició i l'abús de models generatius d'IA, com ChatGPT, augmentaran el risc a un altre nivell el 2023".

EDUCACIÓ I INVESTIGACIÓ, ENTRE ELS FACTORS AMB MAJORS INCIDÈNCIES

El president de CloserStill Media ha indicat que el sector de l'educació i la investigació ha estat el més afectat en nombre d'incidències, amb una mitjana de 2.507 atacs per organització a la setmana a nivell mundial, segons l'informe global sobre ciberatacs de Check Point Research . Això suposa un increment del 15% des del primer trimestre del 2022.

El sector governamental i militar va ser el segon més atacat amb una mitjana de 1.725 atacs per setmana i un increment del 3% respecte a l'any passat. Tot i això, el canvi més significatiu és el que s'ha produït al sector minorista i majorista, que ha experimentat un augment interanual del 49%, amb una mitjana de 1.079 atacs per setmana, segons Check Point Research.