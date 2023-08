@EP

La Conselleria de Territori de la Generalitat ha impulsat una línia dajuts a entitats que gestionin habitatge dinserció social que ha dotat de 7,3 milions deuros per al 2023.

Preveu concedir les subvencions per a un període de quatre anys --fins al 2026-- amb l'objectiu d'afavorir l'estabilitat de les entitats beneficiàries, segons un comunicat d'aquest dimarts.

Poden sol·licitar les ajudes les organitzacions sense ànim de lucre integrades a la Xarxa d'habitatges d'inserció a la pàgina web de la Generalitat fins al 29 de setembre.

També podran optar als ajuts aquells que adquireixin habitatge o bé siguin concessionaris a través de l'exercici del dret a tempteig, els que gestionin parc públic i entitats i administracions locals que cedeixin habitatges al mercat privat.

La Generalitat preveu concedir 1.800 euros per habitatge, que podrà ampliar per subvencionar el diferencial de rendes en habitatges comprats per dret de tempteig i retracte amb un crèdit de l'Institut Català de Finances (ICF) o per aquells que donen resposta a situacions de sensellarisme.

El 2022 va destinar un total de 5,5 milions d'euros a 233 entitats d'aquesta xarxa, que van gestionar 3.329 vivendes.