Façana d'un edifici / @EP

El preu de l'habitatge usat a Catalunya va registrar una baixada del 0,4% durant el mes de juliol, situant-se en 2.353 euros el metre quadrat, segons l'últim índex de preus immobiliaris d'Idealista.

A la ciutat de Barcelona, el preu va pujar un 0,1% (4.135 euros el metre quadrat), mentre que Lleida és la tercera capital de província més econòmica, amb un preu de 1.157 euros el metre quadrat.

Aquest mes de juliol el preu de l'habitatge usat a Espanya va registrar una pujada del 0,3%, situant-se en 1.996 euros el metre quadrat, una dada un 7,2% més alta que la del mateix mes de l'any passat, mentre que va situar un 5,6% per sota del preu màxim històric de l'habitatge a Espanya, registrat el juny del 2007.

COMUNITATS AUTÒNOMES

Per comunitats autònomes, un total de 10 van registrar preus més alts que el mes passat. En concret, les Canàries lidera la pujada (0,8%), seguida d'Aragó (0,6%), Astúries (0,6%), les Balears (0,5%) i la Rioja (0,5%).

En canvi, els increments més reduïts es van donar al País Basc (0,3%), Andalusia (0,2%), el País Valencià (0,2%), Castella-la Manxa (0,1%) i Castella i Lleó (0,1%).

D'altra banda, les regions on van baixar els preus de l'habitatge usat al juliol van ser Extremadura i Navarra (-0,5% en tots dos casos), Catalunya (-0,4%), Cantàbria (-0,3%) i Múrcia. (-0,2%).

Només a la Comunitat de Madrid i Galícia el valor es va mantenir sense canvis durant el mes de juliol.

El metre quadrat més car és a les Balears, on el seu cost puja als 3.973 euros, seguida de la Comunitat de Madrid (3.143 euros).

Al costat oposat hi ha Castella-la Manxa (902 euros el metre quadrat) i Extremadura (949 euros el metre quadrat), que es posicionen com els llocs més econòmics per comprar un habitatge usat.

PROVÍNCIES

Pel que fa a les províncies, 25 van tenir preus superiors al juliol als registrats el mes anterior, donant-se les majors pujades a Santa Cruz de Tenerife (1,4%), Àvila (1,3%), Sevilla (1,3%) ), Saragossa (0,9%) i Almeria (0,9%).

Al costat contrari, Lleida (-1,8%) és la província on més es van reduir els preus, seguida de Terol (-1,2%), Tarragona, Zamora i Jaén (-1,1% en tots tres casos) .

CAPITALS DE PROVÍNCIA

Per capitals, 34 van incrementar el preu de l'habitatge usat al juliol, destacant el cas d'Osca (4,8%), Almeria (3,3%), Àvila (2,8%), Santa Cruz de Tenerife (2,3 ) i Màlaga (2,2).

Jaén (-1,6%), en canvi, va encapçalar les caigudes de preus durant l'últim mes, seguida de Terol (-1,3%), Pamplona (-1,1%), Lleida i Castelló de la Plana ( -1% en tots dos casos).