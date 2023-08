Cartell de 'Es lloga' / @EP

Un total de 13 comunitats autònomes han superat a la primera meitat del 2023 el preu màxim històric del lloguer registrat als anys de la bombolla immobiliària , segons les dades d'un estudi publicat per Fotocasa.

A més, el portal immobiliari va constatar que dues comunitats autònomes més van creuar ja aquest llindar el 2022, arribant a ser 15 les regions d'Espanya que han assolit els preus màxims de lloguer.

Només dues comunitats: Aragó i Castella-la Manxa no han assolit els preus màxims històrics registrats en els anys de la bombolla immobiliària, en concret el juny del 2008 i el novembre del 2007 respectivament, segons l'estudi.

Al juny de 2023, per tant, les comunitats de Balears, Canàries, Cantàbria, Castella i Lleó, Catalunya, la Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, Madrid, País Basc i Múrcia van assolir el preu màxim històric al mercat del lloguer.

En el cas d'Andalusia i Navarra el van assolir el maig del 2003, mentre que la Rioja ho va fer el juny del 2022 i en cas d'Astúries es va arribar a l'agost del 2022.

En el cas de les dues comunitats que no han assolit els preus màxims, Fotocasa no preveu que ho facin els propers mesos, especialment amb la moderació del preu del lloguer que s'està observant durant els darrers mesos.

A Castella-la Manxa, per exemple, el preu del lloguer es troba un -14,8% sota el màxim que es va assolir el novembre del 2007, quan va arribar a 7,24 euros el metre quadrat al mes, i en el cas de Aragó es troba un -17,7% per sota del màxim que va ser el juny del 2008 de 10,85 euros el metre quadrat al mes.

D'altra banda, la mitjana nacional va assolir el màxim l'abril del 2023, en arribar als 11,69 euros el metre quadrat al mes.

Al mes de juny el preu s'ha moderat un -0,7% respecte al màxim, en assolir els 11,61 euros el metre quadrat al mes.

PREU HABITATGE LLOGUER PER CC.AA.

COMUNITAT AUTÒNOMA PREU MENSUAL JUNY 2023 MES DEL VALOR MÀXIM PREU MÀXIM Andalusia 9,79€ Maig 2023 9,83€ Aragó 8,93€ Juny 2008 10,85€ Astúries 8,66€ Agost 2022 8,68€ Balears 17,16€ Juny 2023 17,16€ Canàries 12,85€ Juny 2023 12,85€ Cantàbria 13,16€ Juny 2023 13,16€ Castella i Lleó 8,33€ Juny 2023 8,33€ Castella - La Manxa 6,17€ Novembre 2007 7,24€ Catalunya 15,94€ Juny 2023 15,94€ Comunitat Valenciana 11,53€ Juny 2023 11,53€ Extremadura 6,36€ Juny 2023 6,36€ Galícia 8,47€ Juny 2023 8,47€ La Rioja 8,30€ Juny 2022 8,40€ Madrid 16,70€ Juny 2023 16,70€ Navarra 10,80€ Maig 2023 11,13€ País Basc 14,64€ Juny 2023 14,64€ Regió de Múrcia 8,79€ Juny 2023 8,79€ ESPANYA 11,61€ Abril 2023 11,69 €

UN TOTAL DE 38 PROVÍNCIES ARRIBEN A MÀXIMS EL 2023

Les dades de l'estudi de Fotocasa també revelen que 38 capitals de província ja han assolit el preu màxim en algun moment del 2023 i 23 ho han fet durant el mes de juny.

Només tres, queden encara per assolir màxims, es tracta de Ciudad Real, que està un -14,5% per sota del preu registrat el juny de 2008, seguit de Saragossa, que està un -14,2% per sota del preu preu històric del maig del 2008, i Guadalajara, que està un -8,8% per sota del preu assolit el febrer d'aquell mateix any.