El sindicat de tècnics del Ministeri d'Hisenda, Gestha, ha lamentat que l' Agència Tributària (AEAT), controlada per la ministra María Jesús Montero , fa dos anys que no supera els resultats de control tributari del 2020 i ha criticat el "màrqueting institucional" per a lluir resultats parcials que emmascaren una "discreta actuació" global.

En concret, l'Agència Tributària acaba d'informar que el 2022 passat va aconseguir uns resultats globals en el control tributari de 16.675 milions d'euros, davant d'uns resultats el 2021 de 16.896 milions, i de 17.274 milions d'euros el 2020.

Per tant, 2022 és el segon any consecutiu en què no se superen els resultats del 2020, any que va ser marcat pel confinament, l'absència de visites als locals de negoci i el teletreball dels empleats de l'Agència Tributària .

"L'Agència Tributària no informa cada any amb els mateixos paràmetres, sinó que destaca aquelles actuacions que han obtingut millors resultats a l'any en qüestió, ometent els resultats menys brillants, com els expedients que finalitzen en denúncies per presumptes delictes contra la Hisenda pública" , ha apuntat Gestha a través d'un comunicat.

A més, Gestha ha indicat que l'Agència Tributària tampoc no ha complert dues disposicions de la llei de prevenció del frau fiscal del 2021 que obligava el Govern a contractar en sis mesos experts que estimessin l'economia submergida a Espanya i que estableixi una planificació per a augmentar la plantilla a la mitjana de la Unió Europea.