La collita de cereal del 2023 es redueix en un 70% a Catalunya per la sequera, segons Asaja / @EP

L' Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja) ha xifrat una reducció del 46% de la collita de cereal el 2023 respecte a la del 2022 a Catalunya a causa de la sequera extrema, segons un comunicat d'aquest dimecres.

Asaja ha registrat 498.660 tones de cereal aquest any respecte a les 923.819 del passat --un 46% menys--, i Lleida ha estat la província amb més producció amb 355.935 tones, seguida de Barcelona amb 77.669, Girona amb 52.206 i Tarragona amb 13. .

"Aquest 2023 no podem parlar de collita a tot el territori per igual, ja que tenim moltes comarques que no han collit res", ha explicat la presidenta d'Asaja, Rosa Pruna, que ha assenyalat que s'han dedicat a fer farratge i recollir palla per a les vaques i el ramat fins a les pluges de maig.

Les comarques lleidatanes del Segrià, el Solsonès i l'Urgell; les barcelonines del Ripollès i Osona; i la gironina del Berguedà han aconseguit entre 3.000 i 4.500 quilos per hectàrea, mentre que a Girona ha aconseguit entre 800 i 1.000 quilos per hectàrea.

RESULTATS A ESPANYA I EUROPA

Asaja han dit estar patint "una crisi molt important" que ha fet que de 22 milions de tones estimades a Espanya el 2023 se n'hagin recollit nou milions, un 65% menys, que no compleix amb les 36 milions que Asaja creu que s'han de collir per poder alimentar el bestiar, mantenir la maquinària i per als mateixos agricultors.

Aquest descens també s'ha registrat a Europa on la producció agrícola ha baixat un 4,4%, majoritàriament a causa dels resultats d'Espanya, Portugal i Itàlia.

DEMANDES D'ASSAIXA

Asaja ha demanat a les administracions europees una assegurança que cobreixi les grans sequeres, temporals i catàstrofes naturals que afectin les produccions agràries i que asseguri l'alimentació dels ciutadans i la continuïtat del sector.

Han exigit al Govern que el ministeri "deixi d'hivernar i reaccioni" davant de la sequera, i critica que les ajudes estatals siguin de 45 euros per hectàrea.

També han demanat un esforç de la Conselleria d'Acció Climàtica perquè lliurin "aviat" les ajudes previstes per als ramats i les vaques de llet.