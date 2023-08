Una dona posa benzina al seu vehicle / @EP

El preu mitjà dels carburants ha prosseguit aquesta setmana la seva tendència a l'alça i ha encadenat la seva quarta pujada consecutiva des de començament d'estiu, tocant així uns màxims que no arribava des de mitjans d'abril en ple inici del mes d'agost.

En concret, el preu mitjà de la gasolina se situa aquesta setmana en els 1,650 euros el litre, després de repuntar un 2,16% respecte a fa set dies, per escalar fins al nivell màxim des de la setmana del 17 d'abril passat, segons dades del Butlletí Petroler de la Unió Europea recollits per Europa Press.

Per la seva banda, el preu mitjà del dièsel també encadena la quarta setmana consecutiva de pujades (+2,45%) per assolir els 1,501 euros el litre, un nivell que no marcava igualment des de mitjans d'abril.

Amb aquests nous repunts, el preu dels dos carburants supera també els nivells a què pujaven abans de l'esclat de la guerra d'Ucraïna per la invasió russa que va començar el 24 de febrer del 2002 i que, en el cas del dièsel, era de 1,479 euros per litre i, per a la gasolina, de 1,594 euros per litre.

Aquesta espiral alcista en el preu dels carburants es produeix en un mes com a agost, en què més desplaçaments de vehicles per carretera es preveu l'any pel període de vacances. De fet, la Direcció General de Trànsit (DGT) estima més de 49 milions de desplaçaments al llarg d'aquest mes.

Tot i això, els dos carburants es mantenen lluny dels màxims que van tocar al voltant de fa un any, quan al juliol la gasolina va arribar als 2,141 euros i el gasoil els 2,1 euros.

OMPLIR EL DIPÒSIT ENTRE 11,5 I 3 EUROS MENYS QUE FA UN ANY

Amb aquests preus, l'ompliment d'un dipòsit mitjà de 55 litres de dièsel puja actualment a uns 82,5 euros, enfront dels 93,1 euros -uns 11,5 euros més- que costava a aquestes alçades de l'any passat, incloent-hi descompte de 20 cèntims per litre que era vigent fa un any.

En el cas de la gasolina, omplir un dipòsit mitjà de 55 litres suposa actualment uns 90,7 euros, gairebé tres euros menys que els 93,6 euros que costava en el mateix període del 2022.

L'any passat, per l'escalada en el preu dels carburants per la crisi energètica provocada pel conflicte bèl·lic, estava vigent la bonificació mínima de 20 cèntims per litre de combustible per a tots els ciutadans aprovada pel Govern dins del pla de resposta al impacte de la guerra a Ucraïna.

Igualment, amb aquesta, el dièsel suma 24 setmanes seguides per sota del preu de la benzina. Es manté així en la situació habitual d'abans de la invasió russa d'Ucraïna, que va provocar que el preu del gasoil fos més car que el de la gasolina de manera continuada des de l'agost del 2022 i fins a mitjans de febrer d'aquest any, quan es va trencar aquesta dinàmica.

En aquest context, aquest dijous el barril de Brent, de referència a Europa, cotitzava a 82,6 dòlars, mentre que el Texas americà s'intercanvia a uns 79 dòlars.

El preu dels carburants depèn de múltiples factors, com la cotització específica (independent de la del petroli), l'evolució del cru, els impostos, el cost de la matèria primera i de la logística i els marges bruts. A més, l'evolució de la cotització del cru no es trasllada directament als preus dels carburants, sinó que ho fa amb un decalatge temporal.

MÉS BARAT A ESPANYA QUE A L'ENTORN

Amb aquests nivells, el preu de la gasolina sense plom de 95 es manté a Espanya per sota de la mitjana de la Unió Europea, situada a 1,789 euros el litre, i de la zona de l'euro, amb un preu mitjà de 1,847 euros.

En el cas del dièsel, el preu a Espanya també és inferior al de la mitjana de la UE, que és de 1,641 euros, i de la zona euro, on marca un preu de 1,674 euros.