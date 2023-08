Aquesta nova subvenció permetrà realitzar 44 actuacions / @EP

La metròpoli de Barcelona rebrà 62 milions d'euros més provinents de la segona convocatòria de fons europeus Next Generation per dur a terme actuacions que potenciïn la mobilitat sostenible i ajudin a eduir la contaminació ambiental.

Aquesta segona convocatòria d‟ajuts, que ha resolt durant l‟estiu el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) i que tenia un import màxim de 500 M€ per a tot Espanya , s‟ha realitzat en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern central, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU . Concretament era exclusiva per a projectes propis de municipis amb més de 20.000 habitants.

Aquesta subvenció permetrà fer realitat 44 noves actuacions, 17 de les quals corresponen a projectes de mobilitat elaborats per l'AMB . Concretament, dels 62 milions d'euros que ha atorgat el MITMA, 29,4 milions d'euros (un 47% del total) serviran per finançar projectes i serveis de l'organisme metropolità . Hi ha 19 actuacions que han quedat a la llista d'espera per esgotament del crèdit, superant l'import màxim previst a la convocatòria.