Greenpeace insta el Govern a comprometre's amb la prevenció d'incendis forestals amb la creació d'un fons pressupostari dotat de 1.000 milions d'euros a l'any per gestionar el paisatge forestal a escala nacional.

A l'informe 'Grans Incendis Forestals. Davant d'incendis d'alta intensitat, la gestió forestal és urgent' , l'ONG analitza el compromís de les diferents administracions públiques per prevenir els incendis forestals, el compliment de la normativa per a les zones d'Alt Risc (ZAR) i la inversió en gestió forestal.

Així, Greenpeace demana al Govern que defineixi les directrius i els criteris comuns per elaborar els plans de prevenció que van emanar del Reial Decret Urgent aprovat l'any passat, que reforci les competències del Comitè de Lluita contra els Incendis Forestals (CLIF) i que en millori l'accés a la informació per fomentar una cultura forestal que tingui com a pilars la transparència i la participació de tots els actors socials.

A més, l'estudi també reclama a les comunitats autònomes que prioritzin els recursos per a ordenació i gestió de les masses forestals en titularitat pública, així com crear iniciatives per dinamitzar el propietari privat.

En aquest sentit, demana avenços prioritaris per complir amb la planificació de prevenció i emergències que marca la Llei de Montes i la directriu bàsica de Protecció Civil i en particular insisteix en aquesta petició a les regions del nord-oest, ja que Greenpeace considera que Cantàbria, Astúries i Castella i Lleó disposen d'una planificació “deficient i molt deficient”.

La responsable de la campanya d'incendis de Greenpeace, Mónica Parrilla, assegura que l'anàlisi deixa clar que les muntanyes espanyoles continuen sent susceptibles a patir incendis d'alta intensitat perquè no se'n prioritza la gestió ni els pressupostos destinats. "Es necessita una coordinació global per assegurar el compliment de les comunitats autònomes, així com un fons pressupostari destinat a la gestió de les nostres forests", afegeix.

L'informe reconeix que el foc forma part dels ecosistemes mediterranis , però els incendis han canviat, han evolucionat cap a episodis d'alta intensitat, en què els mateixos operatius en extinció alerten que ja no poden garantir la seguretat.

De fet, destaca que el foc "s'acarnissa a la Mediterrània" a països com Grècia, Itàlia, Algèria, Espanya, ja que la regió és on s'aprecien els impactes del canvi climàtic amb incendis "més perillosos, ràpids i incontrolables" , tant que alguns estudis aprecien que el canvi climàtic també està augmentant el nombre de tempestes elèctriques i focs ocasionats per raigs.

Per això, Greenpeace insisteix que la prevenció ha de ser la "prioritat" per evitar i mitigar els danys causats pels grans focs per una banda reduint ignicions i per l'altra, gestionant el paisatge per on discorre el foc. En aquest sentit, recorda que la progressió del foc depèn de la topografia i de la meteorologia, que no es poden modificar, per la qual cosa "la clau és comptar amb un paisatge gestionat".

En definitiva, Parrilla veu "urgent" prioritzar la prevenció amb gestió forestal, compliment de planificació i recursos econòmics i humans necessaris.

El treball presentat per l'ONG contempla una bateria de mesures que plantegen millorar la coordinació estatal amb un marc d'acció comuna a escala nacional, capaç d'integrar tots els agents, els públics i els privats implicats. Així mateix, recomana millorar l'ordenació del territori, perquè el treball assenyala que dels 28 milions d'hectàrees forestals a Espanya, amb prou feines són de titularitat pública el 27% i compten amb plans de gestió el 54,8%.

Les propostes reclamen una assignació detallada del pressupost després de constatar que "no hi ha dades normalitzades" per quantificar la xifra d'inversió en gestió forestal davant de la despesa de les administracions en extinció forestal. La majoria dels pressupostos consultats no tenen epígrafs fàcilment reconeixibles com "prevenció d'incendis forestals" i només Galícia, Extremadura, Castella-la Manxa i Balears disposen del grau suficient de detall per distingir inversió en prevenció i despesa en extinció.

En un altre epígraf, el document insta a complir la normativa de planificació en prevenció com l'obligació de comptar amb plans d'emergència local o plans per a zones d'alt risc. Així, Greenpeace valora que complir amb la planificació i les polítiques contra la despoblació rural han de ser "una prioritat" especialment a Castella i Lleó, que té una gran vulnerabilitat davant d'incendis d'alta intensitat i a la qual l'ONG li dóna la pitjor qualificació , "molt deficient", en aquest àmbit.

Finalment, les propostes de l'ONG aposten per millorar l'accés a la informació, la divulgació i la conscienciació dels ciutadans i que les administracions locals elaborin, difonguin i engeguin els seus plans d'autoprotecció civil respectius, que considera "l'assignatura pendent" per generar comunitats actives que previnguin i ajudin els serveis d'extinció.