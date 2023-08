La Conselleria de Territori de la Generalitat ha adjudicat per 26,5 milions d'euros les obres de desdoblament de la B-224 entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires que preveuen iniciar al setembre, segons un comunicat del Govern divendres.

Aquesta obra preveu millorar " la capacitat i la funcionalitat " d'un dels eixos de comunicació entre les comarques de l'Anoia i el Baix Llobregat --el de la B-224-- i preveu evitar que 30.000 vehicles passin cada dia per la urbanització Pou del Merlí per arribar al centre de Martorell com passa actualment.